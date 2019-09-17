Финансы

ВедомостиВедомостиФРС США снизила процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – с 2–2,25% до 1,75–2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
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Европейские рынки акций торгуются на подъеме

Финмаркет06:22

Цена золота перешла к снижению на итогах заседания ФРС США

ПРАЙМвчера в 15:17

Эксперт: рынки ждут, что ФРС США минимум еще раз снизит процентную ставку в 2019 году

ТАССвчера в 18:38

ФРС США cнизила базовую ставку

РИА Новостивчера в 14:39

Все - в спад

Российская газетавчера в 14:27

ФРС США снизила ставку во второй раз подряд. Как отреагировали рынки?

РБК02:02

ФРС на перепутье

Expert.ru17 сентября в 05:38
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Единоборства

Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов

Sportbox.RU 02:21
Шоу-бизнес

Алек Болдуин в пятый раз станет отцом

InterMedia сообщало, что в начале этого года Болдуины уже ждали появления на свет ребенка, но в апреле у Хиларии произошел выкидыш.
RuNews24.ru 04:11
Происшествия

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву шамана

BFM.ru 05:34
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В МИД ФРГ рассказали об основной цели «формулы Штайнмайера»

"Формула Штайнмайера" представляет собой механизм предоставления оговоренного минскими соглашениями особого статуса Донбассу.
ТАСС 06:14
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском 06:59
Происшествия

Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде

О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с матерью

Избитая в Ингушетии девочка впервые после произошедшего увиделась со своей матерью, сообщила пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Взгляд.ру вчера в 06:30
Политика

Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.
Газета.Ru 05:55
Шоу-бизнес

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет

Сегодня, 18 сентября, наследники телеведущего и Примадонны отмечают день рождения. Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 6 лет.
OAnews вчера в 02:54
Шоу-бизнес

Врачи Заворотнюк определились с лечением актрисы

Медики определились с дальнейшим лечением актрисы Заворотнюк, информируют СМИ.
Телепрограмма 03:50
Авто

Hyundai разработала новую подушку безопасности

Корейская компания Hyundai Motor Group разработала центральную подушку безопасности.
Автоновости дня вчера в 04:17
Общество

В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа

REGNUM 04:48
Политика

Начались переговоры по транзиту газа через Украину

«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
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Россиянам разрешат не платить штрафы ГИБДД

Как сообщает РИА Новости, россиянам спишут долги по штрафам в ГИБДД. Для этого надо пройти процедуры банкротства.
Независимый публицист вчера в 02:44
Происшествия

Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Политика

НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»

НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Технологии

В российских магазинах появится система «умной» витрины

ФедералПресс вчера в 21:33
Происшествия

Директор ФБК Жданов задержан в Москве

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:32
Экономика

Граждане попали под шквал кредитных предложений

Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Футбол

Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
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Япония не признала переданные Россией останки 600 военнопленных

Коммерсантъ 04:06
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Шоу «Холостяк» в США впервые завершилось помолвкой двух девушек

Американское телевизионное шоу Bachelor In Paradise («Холостяк в раю») впервые в истории передачи завершилось помолвкой двух девушек.
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Политика

Пескова спросили про публикацию дочери об актере Устинове

Газета.Ru 07:35
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском 17 сентября в 23:00
Происшествия

Угрожавшего взорвать мост в Киеве подозревают в хулиганстве

По данным полиции, мужчина, который угрожал взорвать мост, сдался сам.
Говорит Москва 07:58
Футбол

Лукаку и Брозович едва не подрались после матча со «Славией»

Футболисты «Интера» Ромелу Лукаку и Марцело Брозович едва не устроили драку в раздевалке, после ничьи со «Славией» (1:1) в первом туре Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Metaratings 04:31
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Полиция сняла с рейса пьяного пилота, который просил перенести полет

Сотрудники полиции сняли с рейса Тюмень – Сургут пьяного пилота, который был не в состоянии осуществить полет.
Вести.Ru 07:48
Происшествия

Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве

Известия вчера в 12:40
Кино

Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей

С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
Пятый канал 17 сентября в 08:40
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Анна Цуканова-Котт вышла замуж за отца своих детей

Проще было просто поменять фамилию, ведь сын носит фамилию своего отца – Котт.
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