Федеральная резервная система (ФРС) понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 29-30 октября.

Религия Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.

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Происшествия Макгрегор признал свою вину в нападении на пожилого мужчину Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор на заседании окружного суда признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре Дублина, передает ТАСС.

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