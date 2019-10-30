Экономика
ИнтерфаксФРС США снизила процентную ставку до ожидаемого аналитиками уровня
Федеральная резервная система (ФРС) понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 29-30 октября.
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Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Происшествия
Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами
Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.
Наука
Новые аккумуляторы зарядят электромобиль за 10 минут
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Происшествия
Макгрегор признал свою вину в нападении на пожилого мужчину
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор на заседании окружного суда признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре Дублина, передает ТАСС.
Общество
Polskie Radio (Польша): украинцы — двигатель польской экономики (Polskie Radio)
«Двигателем польской экономики» называет иммигрантов из Украины автор публикации в газете Rzeczpospolita Гжегож Семиончик.
Общество
Режим для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Новый налоговый режим — налог на профессиональный доход для самозанятых граждан, запущенный в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане в 2019 году, может быть распространен на всю страну с 1 июля 2020 года.
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело на Украине
Против мэра Киева Виталия Кличко было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в РБК-Украина.
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
После подачи иска о ликвидации организации Пономарев опубликовал обращение, в котором пообещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение «За права человека» в том или ином виде, даже если суд решит ликвидировать его.
Кино
Бекмамбетов считает, что BadComedian мешает людям смотреть кинокартины
Происшествия
Страховая выплатит ипотеку убитой Ксении Каторгиной
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
Единоборства
Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жесткого ублюдка»
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор потребовал от UFC сделать ему личный пояс «самого жесткого ублюдка».
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
Армия и оружие
Из сектора Газа выпущена ракета по Израилю
Сегодня вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю.
Интернет
WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца
Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади порождением США
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Армия и оружие
СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Авто
В продажу поступил кроссовер Hyundai Creta нового поколения
На рынке КНР в продажу поступил кроссовер Hyundai Creta нового поколения. В Поднебесной эта модель продается под названием ix25.
Здоровье
Количество «Поездов здоровья» увеличат до четырех в Нижегородской области
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Нижегородской области увеличат количество «Поездов здоровья» с двух до четырех в 2020 года.