Экономика
КомпанияФРС США снизила ставку до 1–1,25%
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку с 1,5–1,75% до 1–1,25%. Такое решение было принято в связи с угрозами от распространения коронавируса.
Читать в источнике
Оценить184
с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газета03 марта в 10:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС
Комсомольская правдавчера в 01:38
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Политика
Эрдоган прилетел в Москву на переговоры с Путиным по Сирии
Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган 5 марта прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным по сирийскому вопросу.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Кино
Появились первые кадры со съёмок сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном
Пользователи Сети опубликовали первые кадры со съёмок мини-сериала «Локи» вселенной Marvel.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
Происшествия
В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье
Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину.
Общество
TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов
Актер Арнольд Шварценеггер обвинил российского разработчика информационно-сервисных роботов Promobot в незаконном использовании его образа, сообщает TMZ со ссылкой на иск.
Общество
Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный
Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный для того, чтобы спокойно пройти домашний карантин.
Общество
В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус
В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Экономика
Антипинский НПЗ наращивает объемы переработки нефти
В этом году завод планирует увеличить объем переработки нефти на 45% (7,1 млн тонн), выпуск дизельного топлива - на 58% (2,6 млн тонн), пишет «РБК Тюмень».
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Политика
Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом
Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Энергетика
Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти
Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.
Общество
На Украине назвали причину вспышки коронавируса в Китае
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что на Украине ожидается большое число заражений уханьским коронавирусом.
Политика
Орешкина выдвинули в совет директоров «Роснефти» вместо Белоусова
Помощник президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров компании "Роснефть" вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, следует из распоряжения правительства.
Политика
Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Биатлон
Биатлонистки сборной России выиграли Кубок наций в зачёте Кубка IBU
Женская сборная России по биатлону завоевала Кубок наций в зачёте Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона-2019/20.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Политика
Зеленский встретил в Новых Санжарах эвакуированных после карантина
Президент Украины Владимир Зеленский встретил после карантина эвакуированных из китайской Ухани украинцев и иностранцев, которые две недели находились на карантине в медцентре посёлка Новые Санжары в Полтавской области.
Общество
Годовщину смерти Сталина в Екатеринбурге отметят салютом
Активисты Екатеринбурга готовят масштабный салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
Финансы
Евро подскочил в цене
Евро подскочил в цене Курс евро вновь вырос. Курс валют на сегодняшний день опять вырос в цене.
Шоу-бизнес
Журналист Гаспарян показал реальное лицо певицы Понаровской
Общество
В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных
В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Общество
Сотрудник РФС, заболевший коронавирусом, рассказал о своём состоянии
Сотрудник РФС Давид Беров, который заболел коронавирусом, рассказал, что он чувствует себя хорошо.
Общество
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Футбол
Черчесов раскрыл свое главное пожелание перед Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своем главном пожелании перед чемпионатом Европы 2020 года.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс
Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.