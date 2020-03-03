Экономика

КомпанияКомпанияФРС США снизила ставку до 1–1,25%

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку с 1,5–1,75% до 1–1,25%. Такое решение было принято в связи с угрозами от распространения коронавируса.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится
 в пресс-релизе службы.
Новая газета03 марта в 10:17

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Смягчение денежной политики подхлестнуло спрос на защитные активы

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Российская газетавчера в 10:09

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«Пора инвестировать в биткоин». США снизили процентную ставку

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Эксперты: действия ФРС США могут побудить ЦБ более решительно понижать ключевую ставку

ТАСС03 марта в 12:58

Экономист прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку

RT на русском03 марта в 11:40

ФРС неожиданно понизила ставку из-за коронавируса

РИА Новости03 марта в 10:24
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Эрдоган прилетел в Москву на переговоры с Путиным по Сирии

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган 5 марта прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным по сирийскому вопросу.
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Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
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Шнуров стихами ответил на слова Смирнова об образовании для девочек

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Появились первые кадры со съёмок сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном

Пользователи Сети опубликовали первые кадры со съёмок мини-сериала «Локи» вселенной Marvel.
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Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой

Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
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В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета

Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье

Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину.
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Общество

TMZ: Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов

Актер Арнольд Шварценеггер обвинил российского разработчика информационно-сервисных роботов Promobot в незаконном использовании его образа, сообщает TMZ со ссылкой на иск.
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Прилетевшие из Италии в Москву могут оформить больничный для того, чтобы спокойно пройти домашний карантин.
Российская газета 03 марта в 13:56
Общество

В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус

В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Экономика

Антипинский НПЗ наращивает объемы переработки нефти

В этом году завод планирует увеличить объем переработки нефти на 45% (7,1 млн тонн), выпуск дизельного топлива - на 58% (2,6 млн тонн), пишет «РБК Тюмень».
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Политика

Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом

Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Коммерсантъ 05:45
Энергетика

Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти

Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.
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На Украине назвали причину вспышки коронавируса в Китае

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что на Украине ожидается большое число заражений уханьским коронавирусом.
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Орешкина выдвинули в совет директоров «Роснефти» вместо Белоусова

Помощник президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров компании "Роснефть" вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, следует из распоряжения правительства.
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Политика

Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Вести.Ru 05:48
Биатлон

Биатлонистки сборной России выиграли Кубок наций в зачёте Кубка IBU

Женская сборная России по биатлону завоевала Кубок наций в зачёте Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона-2019/20.
RT на русском 06:15
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 15:11
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Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx

Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Дни24 03 марта в 08:45
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Зеленский встретил в Новых Санжарах эвакуированных после карантина

Президент Украины Владимир Зеленский встретил после карантина эвакуированных из китайской Ухани украинцев и иностранцев, которые две недели находились на карантине в медцентре посёлка Новые Санжары в Полтавской области.
RT на русском 06:13
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Годовщину смерти Сталина в Екатеринбурге отметят салютом

Активисты Екатеринбурга готовят масштабный салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
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Евро подскочил в цене

Евро подскочил в цене Курс евро вновь вырос. Курс валют на сегодняшний день опять вырос в цене.
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Журналист Гаспарян показал реальное лицо певицы Понаровской

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В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
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Сотрудник РФС, заболевший коронавирусом, рассказал о своём состоянии

Сотрудник РФС Давид Беров, который заболел коронавирусом, рассказал, что он чувствует себя хорошо.
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Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
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Черчесов раскрыл свое главное пожелание перед Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своем главном пожелании перед чемпионатом Европы 2020 года.
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