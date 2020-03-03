с чего всё началось

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку с 1,5–1,75% до 1–1,25%. Такое решение было принято в связи с угрозами от распространения коронавируса.

Происшествия Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Биатлон Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.

Экономика Антипинский НПЗ наращивает объемы переработки нефти В этом году завод планирует увеличить объем переработки нефти на 45% (7,1 млн тонн), выпуск дизельного топлива - на 58% (2,6 млн тонн), пишет «РБК Тюмень».

Политика Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.

Энергетика Reuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.

Общество На Украине назвали причину вспышки коронавируса в Китае Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что на Украине ожидается большое число заражений уханьским коронавирусом.

Политика Орешкина выдвинули в совет директоров «Роснефти» вместо Белоусова Помощник президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров компании "Роснефть" вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, следует из распоряжения правительства.

Политика Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".

Футбол Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".

Политика Зеленский встретил в Новых Санжарах эвакуированных после карантина Президент Украины Владимир Зеленский встретил после карантина эвакуированных из китайской Ухани украинцев и иностранцев, которые две недели находились на карантине в медцентре посёлка Новые Санжары в Полтавской области.

Финансы Евро подскочил в цене Евро подскочил в цене Курс евро вновь вырос. Курс валют на сегодняшний день опять вырос в цене.

Футбол Черчесов раскрыл свое главное пожелание перед Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своем главном пожелании перед чемпионатом Европы 2020 года.