с чего всё началось

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку с 1,5–1,75% до 1–1,25%. Такое решение было принято в связи с угрозами от распространения коронавируса.

Общество Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника.

Хоккей Россия может провести чемпионат мира по хоккею 2020 года Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что Россия обратилась в организацию с предложением провести чемпионат мира 2020 года у себя, если вдруг турнир перенесут из Швейцарии в связи с эпидемией коронавируса.

Общество Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.

Биатлон Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.

Кино Появились первые фото нового «Бэтмобиля» Первый «Бэтмобиль» появился на страницах комиксов в 1939 году. В фильмах про Бэтмена каждый раз появляется новый автомобиль.

Политика Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.

Происшествия Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден мертвым после двух недель поисков, сообщил РИА Новости в четверг представитель поисково-спасательного отряда "Лига-спас".

Общество Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Петербурге В Роспотребнадзоре подтвердили, что студент из Италии, которого ранее госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга с симптомами ОРВИ, заразился новой коронавирусной инфекций.

Футбол УЕФА планирует создать Летнюю лигу чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен создать новый клубный турнир. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Экономика Туристическому рынку угрожает новый кризис Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.

Общество Греф раскритиковал высшее образование в РФ Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что высшее образование в России находится на "очень низком уровне" из-за неэффективности системы управления.

Общество В Москве кремировали мужа блогера Диденко Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.

Футбол Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поведение своего коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко, который отказался пожать ему руку после четвертьфинального матча Кубка России.