Экономика
КомпанияФРС США снизила ставку до 1–1,25%
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку с 1,5–1,75% до 1–1,25%. Такое решение было принято в связи с угрозами от распространения коронавируса.
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с чего всё началось
«Наша экономика по-прежнему сильна, однако коронавирус создает риски для экономической активности: необходимо избежать их, обеспечить стабильность цен и максимальное трудоустройство граждан»,— говорится в пресс-релизе службы.Новая газета03 марта в 10:17
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Фондовые индексы США обвалились на 3% после снижения ключевой ставки ФРС
Комсомольская правдавчера в 01:38
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Шоу-бизнес
Журналист Гаспарян показал реальное лицо певицы Понаровской
Происшествия
В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника.
Общество
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
Как отмечает издание, Delfin — одна из самых секретных подлодок, поскольку ранее ее запечатлели только раз, причем изображение было нечетким.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею 2020 года
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что Россия обратилась в организацию с предложением провести чемпионат мира 2020 года у себя, если вдруг турнир перенесут из Швейцарии в связи с эпидемией коронавируса.
Политика
Сторчак покинул пост замминистра финансов России
Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
Общество
Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом
Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
Кино
Появились первые фото нового «Бэтмобиля»
Первый «Бэтмобиль» появился на страницах комиксов в 1939 году. В фильмах про Бэтмена каждый раз появляется новый автомобиль.
Политика
Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом
Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Происшествия
Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым
Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден мертвым после двух недель поисков, сообщил РИА Новости в четверг представитель поисково-спасательного отряда "Лига-спас".
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Политика
Путин ответил на данные о половине желающей уехать из страны молодежи
Президент России Владимир Путин сообщил, что государство будет заниматься вопросом реализации молодых российских специалистов в собственной стране.
Политика
Песков рассказал о формате встречи Путина и Эрдогана в Москве
Здоровье
В больнице имени С.З. Фишера назначен новый главврач
В четверг, 5 марта, стало известно об утверждении кандидатуры главного врача ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 имени С.З.Фишера».
Происшествия
Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Петербурге
В Роспотребнадзоре подтвердили, что студент из Италии, которого ранее госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга с симптомами ОРВИ, заразился новой коронавирусной инфекций.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»
Общество
Зеленский может встретиться с людьми, вывезенными из Китая
5 марта завершается двухнедельный карантин для граждан Украины и других стран, вывезенных из Китая, сообщило 5 марта издание Liga.net.
Футбол
УЕФА планирует создать Летнюю лигу чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен создать новый клубный турнир. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Экономика
Туристическому рынку угрожает новый кризис
Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
Общество
Греф раскритиковал высшее образование в РФ
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что высшее образование в России находится на "очень низком уровне" из-за неэффективности системы управления.
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Футбол
Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поведение своего коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко, который отказался пожать ему руку после четвертьфинального матча Кубка России.
Армия и оружие
Минобороны России обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Из-за невыполнения Турцией обязательств по созданию демилитаризованной зоны в зоне деэскалации в Идлибе пострадали российская авиабаза Хмеймим и сирийские города.
Авто
Новые внедорожники Haval H5 появились в России
Как сообщало ранее издание speedme.ru, начало продаж рамных внедорожников Haval H5 запланировано на российском авторынке 20 апреля и первые машины, предназначенные для ознакомления, уже начали поступать к дилерам.