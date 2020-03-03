Экономика
BFM.ruФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом говорится в релизе регулятора.
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Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Здоровье
Музыкант обвинил родителей больной девочки в мошенничестве
Музыкант Андрей Ковалёв уверен: собранные деньги нужны родителям Вари Ростовой, а не самой девочке.
Политика
В Раде предложили уволить главу МИД за отказ праздновать 9 мая
Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» и депутат Рады Юрий Бойко заявил, что парламент должен потребовать уволить главу МИД Украины Вадима Пристайко за его слова об отказе праздновать День Победы.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Армия и оружие
Удар российского гиперзвукового «Циркона» сравнили с молнией
Журналисты прокомментировали морские испытания ракеты. Удар российского гиперзвукового "Циркона" сравнили с молнией.
Происшествия
Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР
Ректора Воронежского опорного университета Сергея Колодяжного, задержанного 2 марта по подозрению в получении взяток, лишили статуса сторонника «Единой России».
Экономика
Шнуров написал стих о том, как в России сэкономили на пенсионерах
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о том, что правительство России сэкономило 21,5 млрд рублей благодаря пенсионной реформе.
Авто
Skoda рассекретила самую быструю Octavia RS iV
Первая «заряженная» Octavia с гибридной силовой установкой разгоняется до «сотни» всего за 7,3 секунды и отличается от «обычной» Octavia не только внешне, но и внутри.
Происшествия
В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Общество
Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Кино
«Мне это не нравится»: почему все любят новый сериал Netflix, несмотря на его вторичность
По описанию кажется, что новый сериал Netflix «Мне это не нравится» – социальная драма, но это не так.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Политика
Лавров заявил о ненужности «пустых» саммитов в «нормандском формате»
MFA Russia / via Globallookpress.com Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не считает нужным проводить "пустые" саммиты в "нормандском формате" (в них участвуют РФ, ФРГ, Франция и Украина), сообщает ТАСС.
Здоровье
Правительство РФ может получить право регулировать цены на лекарства
Право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены предлагается также предусмотреть, если в течение 30 календарных дней в субъектах РФ рост розничных цен на такие лекарства и медизделия составит от 30%.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Общество
Вандалы разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем
Злоумышленники надругались на могилой неизвестного солдата в районе поселка Сахарная головка под Севастополем.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Хоккей
«Металлург» разгромил «Барыс» во втором матче серии
3 марта в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина состоялась вторая встреча серии между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом».
Политика
Путин заявил о важности несистемной оппозиции
Более 30 человек оказались фигурантами так называемого «московского дела», некоторых из них суд признал виновными в применении насилия в отношении полицейских, участии в массовых беспорядках и приговорил к реальным срокам заключения.
Здоровье
В России пациенты после инсульта начали получать бесплатные лекарства
Минздрав начал обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции по стентированию и аортокоронарному шунтированию, препараты будут выдавать в течение года после болезни, на эти цели выделили в 2020 году более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Общество
У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после выявления коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Политика
В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом
Белоруссия отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, говорится в ответах "Белавиа" и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.