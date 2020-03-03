Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФРС США досрочно снизила базовую ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду неожиданно объявила о снижении диапазона базовой процентной ставки с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Фундаментально экономика США остается сильной, однако коронавирус создает риски для экономической активности, сообщается в релизе.
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ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

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Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
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