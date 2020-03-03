Федеральная резервная система (ФРС) США в среду неожиданно объявила о снижении диапазона базовой процентной ставки с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Фундаментально экономика США остается сильной, однако коронавирус создает риски для экономической активности, сообщается в релизе.

Энергетика Российская нефть подешевела на фоне спора с Белоруссией Фактор Белоруссии Одна из причин снижения цен на российскую нефть — ограничение поставок в Белоруссию, говорит аналитик Thomson Reuters Глеб Городянкин.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Транспорт «Победа» сократит частоту полетов в Италию Речь идет о рейсах из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо до конца апреля 2020 г. В марте рейсы из Москвы в Бергамо будут выполнятся по расписанию только по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

Хоккей Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Общество Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.