Экономика
Российская газетаФРС США досрочно снизила базовую ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США в среду неожиданно объявила о снижении диапазона базовой процентной ставки с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Фундаментально экономика США остается сильной, однако коронавирус создает риски для экономической активности, сообщается в релизе.
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Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Кино
Железняк и Кравченко уехали со съемок «Сваты 7»
Фото и видео со спектаклей с участием Кравченко и Железняк в марте уже появилось в Сети.
Армия и оружие
Анкара маскирует масштабы своих потерь в Сирии
Анкара всеми силами пытается скрыть от жителей страны истинные масштабы потерь, понесенных в Сирии.
Армия и оружие
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии
Ранее Турция уже сбила 2 фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии.
Энергетика
Российская нефть подешевела на фоне спора с Белоруссией
Фактор Белоруссии Одна из причин снижения цен на российскую нефть — ограничение поставок в Белоруссию, говорит аналитик Thomson Reuters Глеб Городянкин.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Транспорт
«Победа» сократит частоту полетов в Италию
Речь идет о рейсах из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо до конца апреля 2020 г. В марте рейсы из Москвы в Бергамо будут выполнятся по расписанию только по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.
Происшествия
Самолет «Новосибирск – Москва» экстренно приземлился в Перми
Самолет "Новосибирск – Москва" экстренно приземлился в Перми. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Футбол
«Сочи» подписал контракт с Имбула до конца сезона
«Сочи» заключил соглашение с хавбеком Жанелли Имбула.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Гаджеты
Уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android
В общей сложности уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android.
Общество
Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Происшествия
Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении
Здоровье
Доктор Комаровский о коронавирусе: как не заразиться, чем лечить, нужно ли бояться
Насколько опасен коронавирус Доктор Комаровский не видит поводов для паники, так как от вируса погибают, как правило, пожилые люди с фоновыми патологиями легких, сердца или сахарным диабетом.
Общество
У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус
У родственников и друзей заразившегося коронавирусом москвича первичные анализы на вирус дали отрицательный результат.
Политика
Путин внес поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что президент Владимир Путин ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции внес поправку о браке.
Здоровье
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Политика
Юсин: В ожидании переговоров в Москве Эрдоган шантажирует Европу
В ожидании переговоров в Москве Эрдоган шантажирует Европу.
Общество
Вандалы разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем
Злоумышленники надругались на могилой неизвестного солдата в районе поселка Сахарная головка под Севастополем.
Политика
Депутаты Верховной рады внесли постановление о недоверии генпрокурору
Депутаты Верховной рады внесли на рассмотрение проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Украины Руслану Рябошапке.
Здоровье
Правительство сможет регулировать стоимость препаратов в аптеках
Правительство сможет регулировать стоимость препаратов в аптеках После резкого роста стоимости медицинских масок в аптечных сетях на фоне распространения коронавирусной инфекции в России задумались о госрегулировании розничных цен на лекарства и медизделия.
Армия и оружие
В Москве пройдет пресс-конференция, посвященная эскалации конфликта Турции и Сирии
Трансляция будет доступна на канале Общественной службы новостей. (Запись пресс-конференции) Мероприятие пройдет по адресу: город Москва, улица Покровка, дом 5 (м. Китай-Город).