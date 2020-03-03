Экономика

BFM.ruBFM.ruФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом говорится в релизе регулятора.
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ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Коммерсантъ10:23

Brent подорожала более чем на 3% из-за экстренного снижения базовой ставки ФРС

Интерфакс10:23

Рубль вырос к доллару, индекс РТС подскочил выше 1350 пунктов

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ФРС неожиданно понизила ставку из-за коронавируса

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Курс доллара потерял более 50 копеек к рублю после снижения ставки ФРС

РБК10:17

Трамп призвал ФРС продолжать сокращать ставку

ТАСС10:57

Деньги за коронавирус: пресс-конференция главы ФРС

Красная весна11:04
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Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
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Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, об этом сообщается на официальном сайте парламента.
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Лазарев одобрил решение отправить Little Big на «Евровидение»

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В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы

Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
РИА Новости 06:40
Происшествия

Boeing рейса Москва-Цюрих благополучно вернулся в «Шереметьево»

Самолет Boeing 737-800 рейса Москва - Цюрих экстренно вернулся в московский аэропорт "Шереметьево" из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте.
ТАСС 08:52
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В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

РИА Новости 07:20
Общество

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском 09:11
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 10:14
Происшествия

Подросток застрелил отца в Забайкалье

Взгляд.ру 05:08
Здоровье

На Украине изолировали 35 человек из-за подозрения на коронавирус

Украинские врачи в Черновцах изолировали 35 человек, контактировавших с мужчиной, у которого нашли уханьский коронавирус.
REGNUM 05:24
Здоровье

В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ

В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
RT на русском вчера в 04:13
Армия и оружие

Сирийские самолеты приостановили полеты после атаки турецкого F-16

Lenta.ru 10:17
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
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Общество

В Госдуме оценили идею ввода налога на собак и кошек в России

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал инициативу о введении налога или сбора с граждан, которые имеют домашних животных.
iReactor вчера в 21:18
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Темная лига справедливости: Апокалипсис»

В сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис".
Piter.tv 07:06
Происшествия

Суд перевел Израйлита под домашний арест

Смольнинский суд Петербурга перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бывшего руководителя и совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, рассказала «Ведомостям» адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.
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Шоу-бизнес

Пилотку показала своим подписчикам Яна Рудковская

На снимке Яна Рудковская запечатлена в салоне самолета. На ней пышная юбка из фатина синего цвета, темная толстовка и пилотка стюардессы.
Privet-Rostov.ru 09:54
Общество

Власти Латвии хотят заблокировать «Яндекс.Такси»

В Автотранспортной дирекции Латвии отметили, что «Яндекс.Такси» не исполнил новых правил, согласно которым до 22 января этого года поставщики веб-сервисов и мобильных приложений для заказа услуги перевозок автомобильного транспорта должны получить регистрацию дирекции.
Коммерсантъ 08:40
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
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Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
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Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери

Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
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Политика

Порошенко отказался комментировать выступление сына с рэпером Face

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Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт

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Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — сказал министр.
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Эрдоган отправил в Европу десятки тысяч опасных беженцев

Позже стало известно, что границу в прилегающей к Греции и Болгарии провинции Эдирне пересекли более 130 тысяч человек.
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Происшествия

В Петербурге обезврежены этнические группировки, занимавшиеся грабежами и похищением людей

Известно, что межэтнические группировки специализировались на похищениях людей и грабежах.
НТВ 10:07
Общество

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
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У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус

У родственников и друзей заразившегося коронавирусом москвича первичные анализы на вирус дали отрицательный результат.
РБК 11:01
Происшествия

В Уфе суд освободил нигерийца, обвиняемого в изнасиловании проститутки

Bash.News 08:08
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