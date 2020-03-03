Экономика
BFM.ruФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом говорится в релизе регулятора.
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Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Политика
Депутаты Рады зарегистрировали постановление о недоверии генпрокурору
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, об этом сообщается на официальном сайте парламента.
Музыка
Лазарев одобрил решение отправить Little Big на «Евровидение»
Российский певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на конкурсе "Евровидение", с энтузиазмом отнёсся к решению отправить в этом году на состязание группу Little Big.
Происшествия
В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы
Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
Происшествия
Boeing рейса Москва-Цюрих благополучно вернулся в «Шереметьево»
Самолет Boeing 737-800 рейса Москва - Цюрих экстренно вернулся в московский аэропорт "Шереметьево" из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте.
Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Общество
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Происшествия
Подросток застрелил отца в Забайкалье
Здоровье
На Украине изолировали 35 человек из-за подозрения на коронавирус
Украинские врачи в Черновцах изолировали 35 человек, контактировавших с мужчиной, у которого нашли уханьский коронавирус.
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
В Госдуме оценили идею ввода налога на собак и кошек в России
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал инициативу о введении налога или сбора с граждан, которые имеют домашних животных.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Темная лига справедливости: Апокалипсис»
В сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис".
Происшествия
Суд перевел Израйлита под домашний арест
Смольнинский суд Петербурга перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бывшего руководителя и совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, рассказала «Ведомостям» адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.
Шоу-бизнес
Пилотку показала своим подписчикам Яна Рудковская
На снимке Яна Рудковская запечатлена в салоне самолета. На ней пышная юбка из фатина синего цвета, темная толстовка и пилотка стюардессы.
Общество
Власти Латвии хотят заблокировать «Яндекс.Такси»
В Автотранспортной дирекции Латвии отметили, что «Яндекс.Такси» не исполнил новых правил, согласно которым до 22 января этого года поставщики веб-сервисов и мобильных приложений для заказа услуги перевозок автомобильного транспорта должны получить регистрацию дирекции.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Футбол
Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — сказал министр.
Политика
Эрдоган отправил в Европу десятки тысяч опасных беженцев
Позже стало известно, что границу в прилегающей к Греции и Болгарии провинции Эдирне пересекли более 130 тысяч человек.
Происшествия
В Петербурге обезврежены этнические группировки, занимавшиеся грабежами и похищением людей
Известно, что межэтнические группировки специализировались на похищениях людей и грабежах.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Общество
У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус
У родственников и друзей заразившегося коронавирусом москвича первичные анализы на вирус дали отрицательный результат.