с чего всё началось

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом говорится в релизе регулятора.

Армия и оружие Турция разместит в Сирии дополнительные системы ПВО Турция разместит в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, пишет газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации президента Исмаила Демира.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Здоровье Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.

Здоровье Роспотребнадзор: транзитных сахалинцев в карантин не отправляем Как добавили сегодня в Роспотребнадзоре, сегодня правило двухнедельного карантина применяется в отношении граждан КНР, прибывших до закрытия границ, а также лиц, прибывающих из Кореи и с территории Хоккайдо.

Авто Начались продажи кроссовера Kia Seltos в России Российские дилеры KIA сегодня начинают продажи нового компактного кроссовера Seltos, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор».