с чего всё началось

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом говорится в релизе регулятора.

Экономика АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров Новый подход к взысканию активов у беглых банкиров одобрил совет директоров АСВ, рассказывал в прошлом месяце первый заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников.

Общество Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.

Здоровье Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.

Происшествия Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.

Здоровье Роспотребнадзор: транзитных сахалинцев в карантин не отправляем Как добавили сегодня в Роспотребнадзоре, сегодня правило двухнедельного карантина применяется в отношении граждан КНР, прибывших до закрытия границ, а также лиц, прибывающих из Кореи и с территории Хоккайдо.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Политика Экс-главу ДНР избрали руководителем администрации Элисты Главой администрации города Элисты избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова.

Авто Honda и Mazda добавлены в список облагаемых налогом на роскошь машин Для собственников автомобилей стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для машин, которые стоят от 10 млн до 15 млн рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.