Экономика

BFM.ruBFM.ruФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом говорится в релизе регулятора.
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Алексей Моисеев
Конечно, видимо, снижение ставки поддержит экономический рост, что, конечно, мы можем рассматривать как позитив. Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской.
— Алексей Моисеев, российский актёрРЕН ТВ 11:25
с чего всё началось
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, во вторник, 3 марта, понизила базовую процентную ставку до уровня 1–1,25%, опустив ее сразу на 0,5 п.п. (было 1,5–1,75%), следует из сообщения
 ФРС.
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