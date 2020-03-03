с чего всё началось

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом говорится в релизе регулятора.

Политика Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Спорт Capcom и Disney вернули в продажу ремейк «Утиных историй» Capcom совместно с Disney вернули в продажу ремейк DuckTales, который в начале августа 2019 года убрали из магазинов с предварительно большими скидками.

Кино Андрей Плахов о культурной политике Андрей Плахов о культурной политике 70-летний юбилей Берлинале пришелся на переломный момент.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Политика Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Гаджеты WhatsApp для iOS получил тёмный режим В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.

Общество Над НОВАТЭКом восходит «Звезда» Северо-Гыданский участок является одним из десяти, которые в 2016 году Минприроды зарезервировало под СПГ-проекты НОВАТЭКа на Ямале и Гыдане.

Экономика Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО Как выяснил "Ъ", промышленные потребители предлагают снизить доходность для проектов по модернизации ТЭС "РусГидро" на Дальнем Востоке до 9 – 10% с нынешних 12,5%.

Футбол Чигринский рассказал о конфликте Ибрагимовича с Гвардиолой Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Украины по футболу Дмитрий Чигринский рассказал о своем разговоре со Златаном Ибрагимовичем, в котором тот рассказал о своем желании покинуть каталонский клуб.

Экономика Brand Finance считает Сбербанк вторым в мире банковским брендом На второе место в рейтинге самых сильных мировых банковских брендов по версии консалтинговой компании Brand Finance опустился Сбербанк, сообщается 3 февраля на сайте Brand Finance.

Шоу-бизнес Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.

Футбол Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.

Здоровье Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.