Экономика
BFM.ruФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом говорится в релизе регулятора.
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Музыка
На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big
Спорт
Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ
Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
Политика
Германия планирует передать России данные о советских военнопленных
Германия планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Авто
Продажи кроссовера Kia Seltos начались в России
2 марта автопроизводитель официально начал продажи модели Kia Seltos.
Авто
BMW представила электрокар BMW i4
Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.
Общество
Собянин и Воробьев сделали женщинам подарок к 8 Марта
Власти Москвы и Подмосковья к Международному женскому дню подготовили приятный подарок для жительниц столицы и области.
Общество
СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию
Глава СК России Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию строки о конфискации имущества коррупционеров, передает ТАСС.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря, - сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных.
Происшествия
Не менее 19 человек погибло в результате торнадо в штате Теннесси
Не менее 156 человек пострадали и еще не менее 19 погибли от торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии
"Ливерпуль" потерпел поражение от лондонского "Челси" в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на газету Washington Post
В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа приняли решение судиться с газетой Washington Post, публиковавшей в 2019 году статьи о сговоре президента с Россией.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Шоу-бизнес
Дочь Пелагеи показала знание английских слов
Известной певице, выступающей под именем Пелагея, даже после развода со своим звездным мужем Иваном Телегиным скучать не приходится, ведь на ее плечах сейчас лежит забота о трехлетней дочери – Таисии.
Здоровье
На Украине выявили первый случай заражения коронавирусом
Утром во вторник, 3 марта, Министерство здравоохранения Украины сообщало, что случаев заражения COVID-19 на территории страны не выявлено, но одна гражданка Украины с подтвержденным диагнозом госпитализирована в Неаполе (Италия).
Политика
В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом
Белоруссия отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, говорится в ответах "Белавиа" и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Происшествия
В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне
Во время занятий по плаванию школьнице, находившейся в бассейне стало плохо. Преподаватель заметил и вытащил ее из воды.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Экономика
Всемирный банк направит $12 млрд на борьбу с коронавирусом
В руководстве Всемирного банка приняли решение направить 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи на борьбу с новым типом коронавируса.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Футбол
Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня
Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.
Общество
«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens
Здоровье
Роспотребнадзор поручил проверять больных пневмонией на коронавирус
«Обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) материалов от больных с пневмониями и больных с признаками ОРВИ с учетом эпидемиологического анамнеза и в иных случаях по эпидемиологическим показателям», — говорится в документе.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно взяло курс на Суэц в Египте
Судно «Газпрома» «Академик Черский», которое по словам главы Минэнергетики Александра Новака может достроить газопровод «Северный поток-2» продолжает двигаться на запад и направляется к египетскому порту Суэц.
Происшествия