с чего всё началось

Конечно, видимо, снижение ставки поддержит экономический рост, что, конечно, мы можем рассматривать как позитив. Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской.

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом говорится в релизе регулятора.

Кино Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7» Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.

Гаджеты Невероятные 8192 ядра CUDA. Таким, судя по всему, будет новый монструозный GPU Nvidia GV100 Напомним, на сегодняшний день в потребительском сегменте лидером по количеству ядер CUDA является Titan RTX с 4608 ядрами, а в целом самым монструозным GPU у Nvidia был и остаётся GV100 (поколение Volta) с 5376 ядрами CUDA.

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Армия и оружие Турция надеется разместить дополнительные системы ПВО в Сирии Турция планирует разместить в Сирии дополнительные отечественные системы противовоздушной обороны из-за эскалации конфликта в Идлибе, пишет Daily Sabah со ссылкой на заявление главы секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаила Демира.

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