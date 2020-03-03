с чего всё началось

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом говорится в релизе регулятора.

Общество В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.

Здоровье В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Коронавирус измучил 25 стран - К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Экономика Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.

Происшествия Торнадо в Теннесси: погибли 25 человек В американском штате Теннесси в результате торнадо погибли 25 человек. Об этом сообщил губернатор штата Уильям Ли.

Политика Премьер-министр Украины написал заявление об отставке Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Происшествия Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.

Происшествия «Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем 31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.

Энергетика Цена на нефть Brent поднялась выше $52 Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.

Кино Бен Стиллер появится в «Форсаже 9» Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.

Авто Обновленный Bugatti Chiron официально представлен Компания Bugatti презентовала обновленную версию своего гиперкара Chiron под названием Pur Sport.