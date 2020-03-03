Экономика
BFM.ruФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом говорится в релизе регулятора.
Читать в источнике
Оценить179
с чего всё началось
Федеральная резервная система (ФРС) США на внеочередном заседании снизила базовую ставку на 0,5 процентных пункта — с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента, сообщается на сайте регулятора.Lenta.ruвчера в 10:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Авто
Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
Политика
В США подводят итоги первичных выборов
США подводят итоги "супервторника".
Армия и оружие
Турция сбила сирийский самолет L-39 в Идлибе
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Кино
Вышел первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Коронавирус измучил 25 стран - К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
Музыка
Лоза заявил, что не будет болеть за Little Big на «Евровидении»
Певец Юрий Лоза заявил, что отказывается болеть за группу Little Big на «Евровидении-2020».
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Экономика
Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Происшествия
Торнадо в Теннесси: погибли 25 человек
В американском штате Теннесси в результате торнадо погибли 25 человек. Об этом сообщил губернатор штата Уильям Ли.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с РФ и Ираном в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил об отсутствии проблем у Анкары с Россией и Ираном в Сирии, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Пугачева впервые спела дуэтом с Вайкуле
На сцене артистки впервые исполнили в дуэте композицию "Ах, вернисаж".
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Футбол
Роналду: моя мама находится в стабильном состоянии
Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о состоянии своей мамы, которая перенесла инсульт.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Наука
Найден вирус, являющийся ближайшим родственником нового коронавируса
Происшествия
Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят
Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Армия и оружие
МО России: Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб
Западные страны не замечают переброску Турцией военной группировки численностью с механизированную дивизию в сирийскую провинцию Идлиб в нарушение международного права, отметили в Минобороны России.
Футбол
Определились группы лиги D в Лиге наций
В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $52
Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Кино
Бен Стиллер появится в «Форсаже 9»
Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.
Авто
Обновленный Bugatti Chiron официально представлен
Компания Bugatti презентовала обновленную версию своего гиперкара Chiron под названием Pur Sport.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Общество
Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию
«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.