Экономика

BFM.ruBFM.ruФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом говорится в релизе регулятора.
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с чего всё началось
Федеральная резервная система (ФРС) США на внеочередном заседании снизила базовую ставку на 0,5 процентных пункта — с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента, сообщается
 на сайте регулятора.
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