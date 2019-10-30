Экономика
РБКФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Общество
Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда
Российская газета 06:02
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Политика
Путин: Россия делает все, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что христиане Ближнего Востока находятся в бедственном положении, а Россия делает все, чтобы поддержать их.
МИР 24 14:14
Музыка
Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters
Сербский режиссер Эмир Кустрица снял клип для российской группы из Санкт-Петербурга The Hatters на песню "Все сразу".
РИА Новости 11:58
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
RT на русском 09:13
Футбол
ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Интерфакс-Спорт 14:51
Происшествия
Пять человек погибли в аварии в Подмосковье
Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
Коммерсантъ 11:54
Технологии
«Неудаляемый» троян xHelper заразил 45 000 устройств на Android
Вредонос xHelper впервые был замечен специалистами еще весной текущего года, но первый подробный отчет о проблеме появился в августе, когда эксперты Malwarebytes сообщили, что малварь заразила уже 35 000 устройств.
Хакер Online 04:35
Армия и оружие
Военные США показали видео штурма дома аль-Багдади
Военные США опубликовали видео начала штурма дома лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Известия 17:45
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Политика
Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
Саммит АТЭС пройдет в Чили в ноябре.
Авторадио 08:54
Политика
СБУ сообщила о задержании «агента ФСБ»
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Черкасской области местного жителя при получении секретных материалов украинской оборонной сферы, говорится на сайте ведомства.
Ведомости 14:24
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Экономика
Акции «Газпрома» обновили исторический максимум
Акции российского публичного акционерного общества «Газпром» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже.
REGNUM 17:37
Общество
Раскрыта характеристика КГБ на Путина
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 17:46
Гаджеты
Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел
Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел.
Народные новости 11:56
Общество
Twitter решил запретить всю политическую рекламу
Twitter решил запретить всю политическую рекламу на своей платформе, заявил основатель социальной сети Джек Дорси.
РИА Новости 16:45
Киберспорт
В Steam началась распродажа игр Electronic Arts
Игромания.ру вчера в 13:32
Гаджеты
Экспертов разочаровали первые тесты APU AMD Ryzen
В интернете появились первые тесты новых процессоров APU AMD Ryzen с кодовым названием Renoir, обозначающим новое поколение.
OAnews 17:00
Хоккей
Гражданин США Познер встал на защиту гражданина США Малкина
Телеведущий Владимир Познер высказался в защиту хоккеиста Евгения Малкина, который получил гражданство США.
Lenta.ru 13:17
Гаджеты
Samsung представила концепт нового складного смартфона Galaxy Fold 2
Samsung представила концепт нового складного смартфона, показав первые рендерные изображения Galaxy Fold 2. Выход первой модели в линейке оказался неудачным.
Актуальные Новости 03:01
Политика
Соратник Зеленского попался на переписке с проституткой
Депутат Верховной рады, член пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко попался на деликатной переписке с проституткой во время работы в сессионном зале парламента.
РИА Новости 18:03
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла менхенгладбахскую в Кубке Германии
Закончился очередной раунд Кубка Германии по футболу.
Bookmaker-ratings.ru 18:02
Экономика
«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов
В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
Infox.ru 28 октября в 10:41
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05