Экономика

REGNUMREGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
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Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
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"Крымская железная дорога" в своем аккаунте "Вконтакте" опубликовала официальное расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
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Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
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В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду

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«Силовые машины» Алексея Мордашова подают в суд на Вьетнам

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Овечкин забил 23-й гол в овертайме и обновил рекорд НХЛ

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Никому еще не удавалось столько раз пройти в следующую стадию Кубка лиги после серии пенальти.
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