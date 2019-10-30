Экономика
REGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
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Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
Хоккей
Задоров вызвал на бой игроков скамейки «Флориды»
Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».
Sportbox.RU 03:41
Происшествия
Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде
Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
ТАСС 04:13
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
РБК вчера в 14:04
Происшествия
В Москве мужчину избили и ограбили на АЗС
В Москве четверо неизвестных на автозаправочной станции избили водителя и похитили у него рюкзак, в котором находилось более миллиона рублей.
RT на русском 03:43
Экономика
Компания с Урала возглавила рейтинг самых быстрорастущих фирм России
Дочерняя структура ПАО «НОВАТЭК» — ООО «Яргео» (ЯНАО) — возглавила рейтинг самых быстрорастущих компаний России 2019 года.
URA.Ru 04:28
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Политика
Богдан рассказал об усталости Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
RT на русском 03:47
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Газета.Ru 03:19
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юля рассказала, что решение о разводе далось ей нелегко, но именно это сделать велело ей сердце.
Рамблер 00:38
Финансы
Рубль растёт к доллару и снижается к евро
На открытии торгов 31 октября курс доллара по отношению к рублю немного снизился, а евро — подрос.
News.ru 03:49
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
"Крымская железная дорога" в своем аккаунте "Вконтакте" опубликовала официальное расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Политика
Помпео назвал Компартию Китая угрозой США
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
Известия 03:10
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Газета.Ru вчера в 07:36
Происшествия
В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду
В ухтинском детском саду №11 умер пятилетний ребенок. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по республике Коми.
REGNUM вчера в 15:43
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Экономика
«Силовые машины» Алексея Мордашова подают в суд на Вьетнам
«Силовые машины» получили контракт на строительство теплостанции во Вьетнаме еще в 2014 году. Сумма контракта почти миллиард долларов.
BFM.ru вчера в 20:18
Хоккей
Овечкин забил 23-й гол в овертайме и обновил рекорд НХЛ
Форвард Вашингтона Александр Овечкин обновил свой рекорд НХЛ по голам в овертайме.
Советский спорт вчера в 08:54
Общество
Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей
RuNews24.ru вчера в 14:37
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Профиль вчера в 02:37
Политика
Палата представителей США признала геноцид армян
Палата представителей конгресса США большинством голосов признала массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
РБК 29 октября в 21:06
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Футбол
«Ливерпуль» установил рекорд Кубка лиги
Никому еще не удавалось столько раз пройти в следующую стадию Кубка лиги после серии пенальти.
Евро-футбол.ру 04:01
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
Нью-йоркские законодатели приняли законопроект, запрещающий ресторанам и продуктовым магазинам продавать фуа-гра, откормленную печень утки или гуся, которая на протяжении веков считается кулинарным деликатесом.
Газета.Ru 03:23
Кино
Не кончается пытка: «Терминатор: Темные судьбы»
В четверг в прокат выходит новый «Терминатор», получивший приставку «Темные судьбы».
Петербургский дневник 29 октября в 12:38