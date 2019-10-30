Экономика

Газета.RuГазета.RuГлава ФРС США оценил новое снижение ставки

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл прокомментировал решение финансового регулятора снизить в среду, 30 октября, процентную ставку на 25 базисных пунктов.
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Глава ФРС США оценил новое снижение ставки

Газета.Ru30 октября в 15:32
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SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", совершающий рейс Тюмень - Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке из-за отказа одного из двигателей.
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Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы

При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills

Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
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Названа стоимость проезда по трассе Москва — Казань

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Происшествия

Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
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США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета 28 октября в 20:00
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«Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе

«Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина.
Ведомости 04:06
Армия и оружие

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

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Транспорт

Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

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Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

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Известия 11:15
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Происшествия

Голунов пришёл в суд в бронежилете

Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
RT на русском 05:21
Происшествия

После перестрелки в Ростовской области четверо объявлены в розыск

Четыре человека объявлены в розыск после перестрелки на хуторе в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.
RT на русском 09:43
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В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России

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Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции

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Украина отложит разведение сил в Петровском

Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября.
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Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий

Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
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Журналисты оценили Death Stranding от геймдизайнера Хидео Кодзимы

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Минфин РФ планирует перевести малый бизнес на оплату налогов онлайн

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Рособрнадзор предложил ввести обязательную контрольную по истории

Руководитель Рособрнадзора отметил, что в моделях обязательных контрольных будет учитываться освоение выпускниками программ по истории регионов.
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Авто

В России наладили сборку нового Kia Soul

На российском заводе «Автотор», расположенном в Калининграде, началось производство кроссовера Kia Soul третьего поколения.
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Nissan представил обновленный компактный кроссовер Kicks

Компания Nissan представила обновленную версию своего компактного кроссовера Kicks.
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Розетти прокомментировал внедрение VAR в российскую Премьер-Лигу

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти поделился мнением о внедрении системы VAR в матчи российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
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