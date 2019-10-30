Экономика
РБКФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 23:23, Ашберн
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Общество
В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров
Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
REGNUM 15:10
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 06:20
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Общество
Ректор ВШЭ отметил спад интереса абитуриентов к платному образованию
Высшее образование в России стало доступнее по сравнению с прошлым годом, интерес абитуриентов к платным программам снизился.
ТАСС 08:38
Здоровье
Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин
Исследование показало, что самый опасный возраст у сильной половины человечества начинается после 40 лет.
Московский Комсомолец 11:28
Политика
Советник Трампа по России покинет пост
Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в скором времени покинет свой пост.
Lenta.ru 21:58
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Политика
В Думе предложили реальный срок за пропаганду наркотиков
Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков Авторы инициативы предлагают добавить в УК статью 230.3, которая устанавливает ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков.
Право.ру 06:31
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Единоборства
Адесанья вызвал Ромеро после того, как Коста выбыл из боя с ним
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья отреагировал на информацию о том, что претендент на пояс Пауло Коста пропустит около 8 месяцев.
Матч ТВ 14:41
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Политика
Помпео решил за китайцев, что им не нужна Компартия
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ якобы не желает этой модели.
РИА Новости 21:12
Экономика
Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»
Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Ведомости 28 октября в 04:44
Кино
Не кончается пытка: «Терминатор: Темные судьбы»
В четверг в прокат выходит новый «Терминатор», получивший приставку «Темные судьбы».
Петербургский дневник вчера в 12:38
Политика
Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТВ Центр вчера в 06:35
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Технологии
В России создали биоразлагаемый пластик из крахмала
Российские ученые создали пластик, который полностью разлагается в природе после использования.
МИР 24 28 октября в 05:45
Общество
Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками
Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
RT на русском 22:02
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах. Об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
ТАСС 21:34
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Известия вчера в 11:54
Авто
В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня 07:38
Технологии
Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС
Генеральный конструктор российской навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин рассказал, что система может стать первой в мире, которая будет предоставлять сигнал с гарантированной точностью.
Телеканал 360° 07:10
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новым вторжением в Сирию
Получив болезненные санкции от США за вторжение без спроса в Сирию в начале октября, турецкий президент вроде бы пошел на уступки.
Gorodovoy.spb.ru 09:00
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока ее сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.
Экспресс газета вчера в 15:59