Экономика
РБКФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Политика
Украина ждет от России репараций за Донбасс
Министр транспорта Украины Владислав Криклий заявил, что официальный Киев не будет финансировать восстановление инфраструктуры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
Политика
Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии
США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
Общество
Названа дата введения по всей России налога для самозанятых
С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Музыка
Наргиз дала «пьяный» концерт в Уссурийске
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
Происшествия
Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане
В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Происшествия
Лидия Вележева прокомментировала информацию о дебоше на борту самолета
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Политика
МВД России создаст подразделения по борьбе с преступностью в сфере IT
В МВД России создадут подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет.
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
Гаджеты
Google купит производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
Материнская структура Google - Alphabet Inc. - договорилась о покупке производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд, сообщила пресс-служба Fitbit.
Общество
В Одессе нашли замену снесенному барельефу Жукова
Вместо снесенного барельефа с изображением маршала СССР Георгия Жукова власти Одессы собираются установить мемориальную доску украинским военным,погибшим в Донбассе.
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
Политика
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Происшествия
В Петушках загорелись торговые ряды на площади 1,5 тыс. кв. м
В главке МЧС рассказали «РИА Новости», что в 13:22 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, а затем ликвидировали.
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Политика
«Люди Донбасса». Интервью со «свидетелем» по делу МН17 Владимиром Цемахом
В интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса" Владимир Цемах рассказал о похищении сотрудниками СБУ, допросах и о том, что такое донецкий характер.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой вышел на лед в Санкт-Петербурге, а также появился перед общественностью на пресс-конференции.
Происшествия
Ульяна Михайлова подозревается в злоупотреблении полномочиями
Руководитель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова подозревается в злоупотреблении полномочиями.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова объяснила, почему не перевозит мать в Париж
37-летняя Наталья Водянова уже давно живет в столице Франции вместе с детьми и 42-летним возлюбленным Антуаном Арно.
Происшествия
Отставной генерал МВД задержан за подготовку убийства своей невестки
Генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко задержали по подозрению в подготовке заказного убийства жены умершего брата.