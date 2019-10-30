Экономика
РБКФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Политика
Пушков о «Северном потоке-2»: «В Варшаве и Киеве могут отдыхать»
Дания дала добро на прокладку Сев.потока-2 в своих водах. Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Культура
Биеннале современного искусства открылась в Новой Третьяковке
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил танки США на границе защитой жителей страны
Президент Литвы Гатанас Науседа заверил, что американские военнослужащие и танки на границе с Белоруссией необходимы для защиты жителей страны, а не ради устрашения Минска, пишет Delfi.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Происшествия
Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
Происшествия
Пять человек погибли в аварии в Подмосковье
Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.
Общество
Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве
Хватит уже сидеть в одиночестве — вы достаточно пробыли в этом состоянии.
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Политика
США призвали поторопиться с санкциями против «Северного потока-2»
Дания 30 октября последней из европейских стран выдала разрешение на прокладку в своей экономической зоне морского участка газопровода «Северный поток-2».
Политика
Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и газ
Политика
Премьер Венгрии пожелал встретиться с президентом Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин завершили переговоры в Кармелитском подворье, которое недавно стало новой резиденцией главы венгерского правительства.
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Политика
Белоусов: РФ и США проведут заседание по ДСНВ 7 ноября
Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что РФ и Соединённые Штаты проведут встречу двусторонней комиссии по стратегическим наступательным вооружениям 7 ноября.
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Происшествия
Военную авиацию привлекли для поиска пропавших в Приморье рыбаков
В Приморском крае спасатели привлекли к поиску пропавших рыбаков авиацию Восточного военного округа (ВВО).
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Общество
Названы возможные сроки строительства моста на Сахалин
Политика
Евросоюз согласился отсрочить выход Великобритании еще на три месяца
Евросоюз согласился отсрочить выход Великобритании из альянса еще на три месяца, то есть до 31 января 2020 года.