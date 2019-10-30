Экономика
РБКФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Политика
Советник Трампа по России покинет пост
Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в скором времени покинет свой пост.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Общество
Волгоградцы узнали, что запрещено делать 31 октября в Луков день
Баскетбол
Карри сломал руку в матче против «Финикса»
Защитник клуба НБА "Голден Стэйт" Стефен Карри получил перелом левой руки в матче регулярного чемпионата с "Финиксом", сообщается на официальном сайте "Уорриорз".
Шоу-бизнес
Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Происшествия
Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек
Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Технологии
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
Экономика
«Силовые машины» Алексея Мордашова подают в суд на Вьетнам
«Силовые машины» получили контракт на строительство теплостанции во Вьетнаме еще в 2014 году. Сумма контракта почти миллиард долларов.
Политика
В Конгрессе США признали геноцид армян
В Конгрессе США признали геноцид армян Поводом для такого заявления стали давние события, произошедшие на территории Османской империи еще в 1915 году.
Общество
Twitter запретит размещение политической рекламы
Запрет на размещение политической рекламы в Twitter должен вступить в силу с 22 ноября текущего года, передает ТАСС.
Политика
Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
Армия и оружие
Британцы оценили пуск «Булавы» с подлодки «Князь Владимир»
Британское издание The Daily Mail, как и прочие западные СМИ, сообщило о вчерашнем пуске баллистической ракеты «Булава» с подводной лодки «Князь Владимир».
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.
Армия и оружие
Бельгийские летчики похвастались, что сопровождали российский Су-35
Бельгийские военные летчики сообщили в социальных сетях, что им удалось сопроводить в Балтийском регионе российские самолеты, в том числе «мощный» Су-35.
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
Армия и оружие
В Госдуме оценили планы Киева провести учения на границе с Крымом
Хоккей
«Тампа-Бэй» забила семь голов «Нью-Джерси», у Кучерова ноль очков
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Происшествия
Во время стрельбы в Торонто ранили пятерых подростков
Пятеро подростков пострадали во время стрельбы в Торонто, сообщает Radio Canada. Инцидент произошел на северо-западе города.