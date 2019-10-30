Экономика

РБКРБКФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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ФРС США снизила ставку третий раз подряд

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