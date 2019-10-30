Экономика

REGNUMREGNUMФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Аналитик: Нефть может подешеветь из-за решения ФРС США

Росбалт11:38

Смягчение пройденного

Российская газетавчера в 14:27

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Известиявчера в 16:14

Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

ТАССвчера в 20:51

ФРС США снизила базовую ставку

РИА Новостивчера в 14:47

Мировые рынки: ФРС намекнула на паузу, рынок акций это не остановило

ПРАЙМ06:43

Глава ФРС США оценил новое снижение ставки

Газета.Ruвчера в 15:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Общество

Больше половины бюджетных мест в российских вузах заняли отличники

Прием - 2019 показал: впервые в истории отечественного высшего образования на больше половины бюджетных мест заняли отличники - выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 70 баллов и выше.
Слава труду (Бавлы) 05:10
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми своими артистами

Музыкальный продюсер Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла Malfa.
Рифей-Пермь вчера в 07:49
Политика

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
РИА Новости вчера в 14:12
Политика

Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании

В России возможно ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
РБК 06:26
Происшествия

Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Происшествия

В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка

Российская газета 11:08
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Политика

Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу

По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Газета.Ru 13:24
Футбол

Спартак — Ростов 2:0 (2-й тайм)

Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон сделал дубль в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм).
Чемпионат 13:57
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну кофейного стакана в «Игре престолов»

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в саге Эмилия Кларк рассказала, как стаканчик появился там.
RuNews24.ru 09:16
Авто

Эксперты рассказали, стоит ли клеить знак «Шипы»

Специалисты ответили на вопрос: стоит ли клеить знак "Шипы" в этом году.
Тарантас Ньюс 13:24
Политика

Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Фигурное катание

Загитова представила новый показательный номер

Чемпионат 11:58
Политика

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Авто

У кроссоверов нет будущего: прогноз экспертов

Топ-менеджеры компании приводят в доказательство прогнозов факторы имиджевого характера.
За рулем 03:15
Здоровье

Роскачество посоветовало есть мороженое при простуде

Как отмечают в Роскачестве, мороженое способно снять боль в горле.
Мир новостей 07:53
Политика

НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском вчера в 23:59
Происшествия

Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок

Предприниматель из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова Андрей Каковкин, первый вернувшийся в феврале 2018 года в Россию, был приговорен к трем годам колонии общего режима.
Lenta.ru 11:48
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыл секрет молодости Пугачевой

Певица избавилась от лишней кожи Под свежими фотографиями Аллы Пугачевой все чаще можно встретить комментарии относительно перемен в ее внешности.
WomanHit.ru 04:26
Футбол

Глушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат».
Спорт день за днем 13:10
Интернет

WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца

На сегодняшний день WhatsApp — один из главных инструментов, с помощью которого люди общаются по всему миру.
Ferra 11:44
Гаджеты

Самый дешевый смартфон со Snapdragon 855 поступил в продажу

Стартовали продажи смартфона Meizu 16T, ставшим самым бюджетным устройством.
UfacityNews.ru 29 октября в 08:53
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
Политика

Вице-губернатор Кубани объяснил смысл своих слов про «Единую Россию»

Вице-губернатор Андрей Алексеенко объяснил смысл своего высказывания про «Единую Россию».
АиФ Краснодар 07:59
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Авто

В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения

30 октября в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня вчера в 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное