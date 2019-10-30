Отмечается, что снижение ставки явилось третьим подряд за текущий год. Ранее понижение происходило в сентябре и июле. Прогноз по макроэкономике будет представлен на следующем заседании ФРС США, которое пройдет 10-11 декабря.

ФРС США снизила ставку в третий раз за год

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