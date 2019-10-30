Экономика

РЕН ТВРЕН ТВФРС США снизила ставку в третий раз за год

Отмечается, что снижение ставки явилось третьим подряд за текущий год. Ранее понижение происходило в сентябре и июле. Прогноз по макроэкономике будет представлен на следующем заседании ФРС США, которое пройдет 10-11 декабря.
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Война с рецессией

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Мировые рынки: ФРС намекнула на паузу, рынок акций это не остановило

ПРАЙМвчера в 06:43

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

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Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

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Глава ФРС США оценил новое снижение ставки

Газета.Ru30 октября в 15:32
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Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
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Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети

Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:38
Политика

В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Экономика

Киев оценил потери бюджета от сокращения транзита газа из России

Если объемы транзита российского газа по территории Украины в 2020-2021 годах сократятся, то страна потеряет 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году, прогнозирует регулятор.
Газета.Ru 07:23
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Общество

Как в Одессе сносили барельеф маршала Жукова на Куликовом поле

Rusvesna.su вчера в 09:51
Авто

Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости

SpeedMe вчера в 01:11
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Кино

Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»

Лидер американской группы Linkin Park записал песню для трейлера к фантастическому боевику «Аванпост».
News.ru 07:50
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин признал незаконное происхождение 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве, признал незаконными почти 6 млрд рублей, заявленные к изъятию в иске Генеральной прокуратуры, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:43
Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Происшествия

Против «вора в законе» Лоту Гули возбудили дело о лидерстве в ОПГ

В главке сообщили, что в отношении 47-летнего Исмаилова (до смены фамилии – Салифов, известный в местах лишения свободы как "Гули") расследуется уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
РИА Новости 07:22
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Авто

В России Mercedes-Benz отзывает около 400 автомобилей E-Class

Немецкая компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 383 автомобилей Mercedes-Benz E-Class, реализованных в период с 2016 года по настоящее время.
Автоновости дня 05:42
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

Закон об изменениях в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации» частично вступил в силу 1 ноября.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Единоборства

Названы гонорары Ковалева и Альвареса

ProstoProSport 05:54
Политика

Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщается в решении на сайте суда.
РИА Новости 06:01
Происшествия

На Ямале подростки обвинили инвалида в изнасиловании и жестоко избили

На Ямале подростки жестоко избили инвалида, обвинив его в изнасиловании.
РЕН ТВ 06:31
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК 30 октября в 13:30
Спорт

Экс-глава WADA не верит, что Россия избежит санкций

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выразил мнение, что международная организация вряд ли полностью оправдает Россию по делу о допинге.
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика

Украина отложит разведение сил в Петровском из-за обстрелов 30 октября

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил об обстрелах в Петровском 30 октября, из-за которых дата разведения сил и средств, ранее согласованная на 4 ноября, на этом участке будет пересмотрена.
Интерфакс 07:43
Транспорт

Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году

Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
РИА Новости 04:09
Музыка

Shortparis представил альбом «Так закалялась сталь»

Группа Shortparis представила второй русскоязычный альбом «Так закалялась сталь».
Культуромания 03:36
Экономика

WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

Deutsche Bank вопреки возражениям своего репутационного комитета в США одобрил продажу дорогой недвижимости в Силиконовой долине российскому бизнесмену Виталию Юсуфову, сыну экс-министра энергетики Игоря Юсуфова.
Интерфакс 05:45
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за два месяца появился на публике.
News.ru 06:13
Происшествия

Насиловавший детей водитель желтого Hummer получил 17 лет «строгача»

Скандально известного владельца желтого «Хаммера» из Петербурга Игоря Смирнова осудили на 17 лет колонии за изготовление детской порнографии и сексуальное насилие над несовершеннолетними.
Мойка78 07:07
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