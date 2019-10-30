Экономика
РЕН ТВФРС США снизила ставку в третий раз за год
Отмечается, что снижение ставки явилось третьим подряд за текущий год. Ранее понижение происходило в сентябре и июле. Прогноз по макроэкономике будет представлен на следующем заседании ФРС США, которое пройдет 10-11 декабря.
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Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:38
Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Экономика
Киев оценил потери бюджета от сокращения транзита газа из России
Если объемы транзита российского газа по территории Украины в 2020-2021 годах сократятся, то страна потеряет 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году, прогнозирует регулятор.
Газета.Ru 07:23
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Общество
Как в Одессе сносили барельеф маршала Жукова на Куликовом поле
Rusvesna.su вчера в 09:51
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
SpeedMe вчера в 01:11
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Кино
Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»
Лидер американской группы Linkin Park записал песню для трейлера к фантастическому боевику «Аванпост».
News.ru 07:50
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин признал незаконное происхождение 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве, признал незаконными почти 6 млрд рублей, заявленные к изъятию в иске Генеральной прокуратуры, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:43
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Происшествия
Против «вора в законе» Лоту Гули возбудили дело о лидерстве в ОПГ
В главке сообщили, что в отношении 47-летнего Исмаилова (до смены фамилии – Салифов, известный в местах лишения свободы как "Гули") расследуется уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
РИА Новости 07:22
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Авто
В России Mercedes-Benz отзывает около 400 автомобилей E-Class
Немецкая компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 383 автомобилей Mercedes-Benz E-Class, реализованных в период с 2016 года по настоящее время.
Автоновости дня 05:42
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
Закон об изменениях в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации» частично вступил в силу 1 ноября.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Единоборства
Названы гонорары Ковалева и Альвареса
ProstoProSport 05:54
Политика
Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщается в решении на сайте суда.
РИА Новости 06:01
Происшествия
На Ямале подростки обвинили инвалида в изнасиловании и жестоко избили
На Ямале подростки жестоко избили инвалида, обвинив его в изнасиловании.
РЕН ТВ 06:31
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
РБК 30 октября в 13:30
Спорт
Экс-глава WADA не верит, что Россия избежит санкций
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выразил мнение, что международная организация вряд ли полностью оправдает Россию по делу о допинге.
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
Украина отложит разведение сил в Петровском из-за обстрелов 30 октября
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил об обстрелах в Петровском 30 октября, из-за которых дата разведения сил и средств, ранее согласованная на 4 ноября, на этом участке будет пересмотрена.
Интерфакс 07:43
Транспорт
Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
РИА Новости 04:09
Музыка
Shortparis представил альбом «Так закалялась сталь»
Группа Shortparis представила второй русскоязычный альбом «Так закалялась сталь».
Культуромания 03:36
Экономика
WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России
Deutsche Bank вопреки возражениям своего репутационного комитета в США одобрил продажу дорогой недвижимости в Силиконовой долине российскому бизнесмену Виталию Юсуфову, сыну экс-министра энергетики Игоря Юсуфова.
Интерфакс 05:45
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за два месяца появился на публике.
News.ru 06:13
Происшествия
Насиловавший детей водитель желтого Hummer получил 17 лет «строгача»
Скандально известного владельца желтого «Хаммера» из Петербурга Игоря Смирнова осудили на 17 лет колонии за изготовление детской порнографии и сексуальное насилие над несовершеннолетними.
Мойка78 07:07