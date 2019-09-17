Финансы
Газета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
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Друзья Заворотнюк рассказали о болезни и состоянии актрисы
Радио Sputnik 08:08
Происшествия
В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи
В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.
REGNUM 07:13
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Гаджеты
Появился список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Южнокорейский гигант по производству электроники Samsung бета-версию операционной системы Android 10 в свои смартфоны намерен внедрить уже в октябре нынешнего года.
Вечерний курьер 08:20
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 08:26
Армия и оружие
Флот США подтвердил подлинность видео с НЛО
Официальный представитель военно-морского флота Джозеф Градишер заявил, что военно-морские силы "определяют объекты, показанные в этих видеороликах, как неопознанные воздушные явления".
Газета Metro 18 сентября в 11:09
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия вчера в 19:50
Политика
В Брюсселе завершились переговоры России, Украины и ЕС по газу
Напомним, что действующий контракт между Россией и Украиной истекает в конце 2019 года.
RuNews24.ru вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС вчера в 11:39
Политика
Киев назвал условие отмены блокады Донбасса
Власти Украины не отменят блокаду Украины пока Киев не вернет под свой контроль работающие там предприятия.
Rambler News Service 08:01
Спорт
Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.
РИА Новости 04:31
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян без макияжа показала пораженное псориазом лицо на фото
Ким Кардашьян без макияжа показала поклонником фото, на котором запечатлено ее лицо, пораженное псориазом.
Актуальные Новости 05:54
Общество
«Ъ»: в России могут изменить порядок взыскания долгов с граждан
Минюст России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан.
Газета.Ru вчера в 04:42
Здоровье
Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 16:24
Политика
Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Экономика
Суд на Украине поддержал запрет на продажу акций Проминвестбанка
Верховный суд Украины поддержал необходимость сохранения обеспечительной меры в отношении акций дочернего банка ВЭБ.
REGNUM 06:19
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro 04:57
Армия и оружие
Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
Discover24 04:55
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.
RT на русском 07:24
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Политика
Google и Facebook пригласят в Госдуму обсудить вмешательство в дела РФ
Глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что на заседание комиссии 27 сентября ожидаются представители Google и Facebook.
Интерфакс 07:50
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:19
Технологии
Компьютеры «Эльбрус» появятся в учебных классах
В Вологде появился учебный класс, оборудованный персональными компьютерами на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус-8С».
3DNews 05:02