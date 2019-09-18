Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, второй раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - с 2–2,25 до 1,75–2%.

ФРС США снизила ставку второй раз подряд

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