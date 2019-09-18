Финансы
Газета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
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Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых высокооплачиваемых исполнителей в мире среди хип-хоп-исполнителей.
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Началась прямая трансляция штурма «Зоны 51»
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У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
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