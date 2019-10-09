Экономика
ВедомостиФРС США снова начнет скупать активы
Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
Известия 07:15
Авто
Mazda показала новый купе-кроссовер Mazda CX-4
Компания Mazda опубликовала первые официальные фотографии обновленной версии купе-кроссовера Mazda CX-4.
Новые автомобили 07 октября в 22:57
Происшествия
Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины
Российская газета 07:52
Происшествия
Экс-директор школы выпил подаренную блогером бутылку водки и умер
Мужчина, оказавшийся бывшим директором школы, в воскресенье выпил водку и умер возле продуктового магазина в поселке Подстепки Самарской области.
Известия вчера в 16:40
Гаджеты
Создатель Android показал Essential Phone 2
Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Вечерний курьер 04:41
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
RT на русском 06:14
Здоровье
В ПривЖД подтвердили отсутствие пандуса в ершовской больнице
FreeNews-Volga 05:53
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07 октября в 07:11
Экономика
Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор
Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
REGNUM 02:38
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из списка Королевского дома
Шведский король Карл Густав XVI исключил из списка членов Королевского дома пятерых внуков.
МедиаКорСеть вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом
Анна Седокова встречается с баскетболистом Янисом Тиммой уже несколько месяцев.
StarHit.ru 07:00
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Космос
«Протон-М» с двумя спутниками стартовал с Байконура
Взгляд.ру 06:32
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Армия и оружие
Курды попросили Россию стать гарантом на переговорах с властями Сирии
Сирийские курды, чьи формирования находятся в приграничной зоне с Турцией, обратились к России с просьбой стать гарантом на возможных переговорах с представителями официальных властей, передаёт телеканал Al Hadath.
News.ru 08:39
Баскетбол
В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита
Китайский государственный телеканал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА.
Чемпионат вчера в 08:08
Происшествия
В Брянске простились с погибшими в жутком ДТП на Речной
Сегодня, 9 октября, в 10:30, возле дома №8 по улице Флотской в Брянске простились с жертвами трагедии.
Городской телеканал (Брянск) 07:22
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 07 октября в 02:11
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Происшествия
Саратовские полицейские пытали задержанного утюгом
В Саратовской области полицейские подозреваются в пытках над задержанным.
Новости Саратова вчера в 04:45
Происшествия
В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину
Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.
РИА Новости 07:17
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
РБК 04:24
Футбол
Нагельсман может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Контракт Сульшера с клубом рассчитан до лета 2022 года. Нагельсман сейчас возглавляет «РБ Лейпциг».
Бомбардир.ру 03:58
Армия и оружие
Индия может приобрести истребители у России на $2,5 млрд
Газета.Ru вчера в 17:18
Армия и оружие
Юг России прикроют сверхмощными радарами «Ниобий-СВ»
Первая партия серийных радиолокационных станций (РЛС) «Ниобий-СВ» поступит в Южный военный округ до конца 2019 года, их разместят в Крыму и на юге России, сообщили в Минобороны РФ.
ФАН вчера в 20:24