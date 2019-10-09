Экономика

ВедомостиВедомостиФРС США снова начнет скупать активы

Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов

РБКвчера в 16:46

ФРС возобновит покупку казначейских облигаций

Expert.ru04:44

Протокол заседания ФРС: печатный станок готов к запуску?

Вести.Финанс05:39

ФРС США объявила о возобновлении покупок активов

REGNUM02:53

ФРС США снова начнет скупать активы

Ведомости06:22

Глава ФРС США отметил снижение темпов роста числа рабочих мест в стране

ТАССвчера в 16:14

Правда о бреттон-вудской валютной системе

Промышленные ведомостивчера в 09:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Германии

Известия 07:15
Авто

Mazda показала новый купе-кроссовер Mazda CX-4

Компания Mazda опубликовала первые официальные фотографии обновленной версии купе-кроссовера Mazda CX-4.
Новые автомобили 07 октября в 22:57
Происшествия

Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины

Российская газета 07:52
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Известия 02:23
Происшествия

Экс-директор школы выпил подаренную блогером бутылку водки и умер

Мужчина, оказавшийся бывшим директором школы, в воскресенье выпил водку и умер возле продуктового магазина в поселке Подстепки Самарской области.
Известия вчера в 16:40
Гаджеты

Создатель Android показал Essential Phone 2

Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Вечерний курьер 04:41
Армия и оружие

В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе

«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
RT на русском 06:14
Здоровье

В ПривЖД подтвердили отсутствие пандуса в ершовской больнице

FreeNews-Volga 05:53
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07 октября в 07:11
Экономика

Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор

Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
REGNUM 02:38
Общество

Король Швеции исключил пятерых внуков из списка Королевского дома

Шведский король Карл Густав XVI исключил из списка членов Королевского дома пятерых внуков.
МедиаКорСеть вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом

Анна Седокова встречается с баскетболистом Янисом Тиммой уже несколько месяцев.
StarHit.ru 07:00
Шоу-бизнес

Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

Вести Подмосковья 01:18
Космос

«Протон-М» с двумя спутниками стартовал с Байконура

Взгляд.ру 06:32
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Известия 07:56
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Армия и оружие

Курды попросили Россию стать гарантом на переговорах с властями Сирии

Сирийские курды, чьи формирования находятся в приграничной зоне с Турцией, обратились к России с просьбой стать гарантом на возможных переговорах с представителями официальных властей, передаёт телеканал Al Hadath.
News.ru 08:39
Баскетбол

В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита

Китайский государственный телеканал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА.
Чемпионат вчера в 08:08
Происшествия

В Брянске простились с погибшими в жутком ДТП на Речной

Сегодня, 9 октября, в 10:30, возле дома №8 по улице Флотской в Брянске простились с жертвами трагедии.
Городской телеканал (Брянск) 07:22
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 07 октября в 02:11
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Происшествия

Саратовские полицейские пытали задержанного утюгом

В Саратовской области полицейские подозреваются в пытках над задержанным.
Новости Саратова вчера в 04:45
Происшествия

В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину

Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.
РИА Новости 07:17
Происшествия

Суд оставил в силе приговор участнику незаконной акции в Москве Жукову

РИА Новости 08:41
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд

В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
РБК 04:24
Футбол

Нагельсман может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Контракт Сульшера с клубом рассчитан до лета 2022 года. Нагельсман сейчас возглавляет «РБ Лейпциг».
Бомбардир.ру 03:58
Армия и оружие

Индия может приобрести истребители у России на $2,5 млрд

Газета.Ru вчера в 17:18
Армия и оружие

Юг России прикроют сверхмощными радарами «Ниобий-СВ»

Первая партия серийных радиолокационных станций (РЛС) «Ниобий-СВ» поступит в Южный военный округ до конца 2019 года, их разместят в Крыму и на юге России, сообщили в Минобороны РФ.
ФАН вчера в 20:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное