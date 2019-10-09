Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

Армия и оружие Турция начала военную операцию в Сирии Президент Турции объявил о начале операции "Источник мира" Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие Вооруженные силы проводят ее вместе с формированиями "Сирийской свободной армии" — одним из крупнейших объединений вооруженных группировок.

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Политика Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

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