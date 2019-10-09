Экономика

ВедомостиВедомостиФРС США снова начнет скупать активы

Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
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