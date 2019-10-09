Экономика
ВедомостиФРС США снова начнет скупать активы
Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
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Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в Сирии
Президент Турции объявил о начале операции "Источник мира" Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие Вооруженные силы проводят ее вместе с формированиями "Сирийской свободной армии" — одним из крупнейших объединений вооруженных группировок.
Здоровье
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Музыка
Хаски выпустил клип в честь дня рождения Путина
Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил клип на новую версию песни "Седьмое октября".
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Общество
Фармкомпания выплатит 8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Johnson & Johnson выплатит 8 миллиардов долларов в качестве компенсации мужчине, который пострадал в результате приема нейролептического препарата.
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
Шоу-бизнес
Врачи плакали при выписке умирающей от рака Анастасии Заворотнюк
Очевидцы выписки 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит пациентка.
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов
«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Игры
Названы системные требования ПК-версии Red Dead Redemption 2. Они удивляют
В официальной информации системные требования, необходимые для запуска игры, указаны не были, а для ПК-аудитории этот вопрос часто становится краеугольным.
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Происшествия
Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод
По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль.
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
Гаджеты
Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
Здоровье
Кандидат наук рассказала о редко диагностируемом в России виде рака
Кандидат медицинских наук Дина Степанова рассказала о тяжелом виде рака под названием нейрофиброматоз, о котором знают не все российские врачи.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Киберспорт
Участник Hearthstone GrandMasters призвал освободить Гонконг на стриме
Гонконгский игрок Нг «Blitzchung» Вай Чунг на послематчевом интервью на Hearthstone GrandMasters 2019 призвал освободить Гонконг.
Футбол
РФС заключил с правительством Москвы соглашение о развитии футбола
Российский футбольный союз (РФС), министерство спорта РФ, правительство Москвы и столичная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола в столице.
Шоу-бизнес
Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков
На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Гаджеты
На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип
Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Единоборства
Следующий бой Александр Усик проведет с Чаззом Уизерспуном
Свой первый поединок в тяжелой весовой категории украинский боксер Александр Усик проведет против американца Чазза Уизерспуна.