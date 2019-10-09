Экономика
ВедомостиФРС США снова начнет скупать активы
Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
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Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Происшествия
Автобус врезался в газопровод в Москве
Газета.Ru 13:58
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Шоу-бизнес
Парализованную Заворотнюк забрали в центр для тяжелобольных
Актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов сразу после выписки из Европейского медицинского центра.
Neva.Today 05:06
Общество
Дочка Джоли превращается в копию отца
Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру вчера в 12:00
Армия и оружие
Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии
Наземная фаза операции "Источник мира" началась в Сирии.
Российская газета 16:00
Кино
Вышел трейлер хоррора «Поворот» с Финном Вулфардом
В Сети появился трейлер нового фильма ужасов «Поворот» по классической повести Генри Джеймса «Поворот винта» 1898 года.
Культуромания 15:12
Происшествия
Водитель напал на гражданского инженера ГИБДД в Петербурге
В среду днем, 9 октября, гражданский специалист-инженер ГИБДД Иван Блажевский во время работы на Лахтинском проспекте подвергся нападению со стороны водителя, сообщает канал «78».
Московский Комсомолец 13:46
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Экономика
Калининградская область в 2020 году получит на развитие 58,5 млрд рублей из госбюджета
Около 58,5 млрд рублей планируется направить в 2020 году из федерального бюджета на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области", которая включает мероприятия Федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона.
ТАСС 14:04
Политика
Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов дело о крушении MH17
Зеленский провел встречу с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, в ходе которой обсуждалось сотрудничество Амстердама и Киева в расследовании крушения рейса МН17 в Донбассе.
ФАН 15:07
Авто
Появилось первое изображение нового Skoda Rapid для России
Российское представительство Skoda опубликовало первое изображение нового поколения лифтбека Rapid, который будет спроектирован специально для отечественного рынка.
Motor 05:19
Происшествия
Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии
Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Lenta.ru 14:58
Футбол
Игрок «Спартака» Шюррле высмеял московские пробки
Полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле поделился впечатлениями от московских пробок, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 14:36
Гаджеты
Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году
Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
The GEEK 05:49
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Woman.ru 07:29
Авто
«АвтоВАЗ» запустил в производство Lada Vesta с вариатором
Новая трансмиссия от компании Jatco уже устанавливается на XRAY Cross, а скоро с новой бесступенчатой коробкой можно будет купить Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.
Tvoe-avto.com 06:36
Футбол
Бывший вратарь «Челси» Чех стал хоккеистом
Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Финикс», выступающим во втором дивизионе чемпионата Великобритании.
Lenta.ru 15:57
Политика
Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе
Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Происшествия
Уволенному по «делу Голунова» полицейскому отказались дать второй шанс
Бывшему сотруднику полиции Роману Феофанову, уволенному из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова, отказали в восстановлении на службе.
Lenta.ru 15:55
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Шоу-бизнес
Снимок Селены Гомес без макияжа набрал более 8-ми миллионов просмотров
Экспресс газета 14:52
Экономика
В Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды
Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что опасения о перебоях в поставках бутилированной воды и возможном росте цен являются преждевременными.
Газета.Ru вчера в 22:26
Авто
Ford начал выпуск нового кроссовера Ford Puma
Компания Ford начала серийное производство нового компактного кроссовера Ford Puma.
Автоновости дня вчера в 09:53
Футбол
Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе
Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
РИА Новости 15:20