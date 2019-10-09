Экономика
ВедомостиФРС США снова начнет скупать активы
Федеральная резервная система США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 07:26, Вашингтон
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Единоборства
Федор Емельяненко собрался завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко считает, что ему пора завершать карьеру в силу возраста.
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Игры
Sony обещает выпустить PlayStation 5 в конце 2020 года
Японская корпорация Sony пообещала к концу 2020 года выпустить свою новую игровую консоль Sony PlayStation 5. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба корпорации.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Происшествия
В немецком Галле неизвестный открыл стрельбу у синагоги
Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле, по предварительным данным, двое человек погибли, сообщается на странице местной полиции в Twitter.
Общество
Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Экономика
МТС отказалась от делистинга с Нью-Йоркской биржи
Основной совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал, что компания отказалась от делистинга МТС с Нью-Йоркской фондовой биржи.
Политика
Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе
Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики
Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России в 2019 году с 1,2 процента, ожидавшихся в июне, до одного процента, говорится в сообщении организации.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах
ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
Гаджеты
Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон
Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
Авто
АвтоВАЗ опроверг выход Lada Van, но выпустит другие новинки
Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Общество
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Ниже всего зарплата оказалась в Воронеже и Волгограде, там на нее можно купить 1,96 и 1,91 стандартный набор.
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Политика
Песков прокомментировал срыв разведения войск в Донбассе
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал разведение войск в Донбассе, которое было сорвано.
Происшествия
Жителю Кубани грозит 10 лет тюрьмы за кражу часов Ари
Обвиняемому в краже часов нападающего «Краснодара» и сборной России Ари грозит 10 лет лишения свободы, дело направлено в суд.
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Политика
В Кремле назвали «криминальным чтивом» статью о спецподразделении ГРУ
В ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты New York Times (NYT) о том, что за акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), Песков назвал публикацию «криминальным чтивом».
Футбол
Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью
Полузащитник Александр Головин в чемпионате Франции чередует эффектные матчи с красными карточками, тренер Леонид Слуцкий вывел «Витесс» в лидеры чемпионата Голландии, а вратарь Иван Злобин дебютировал в основном составе лиссабонской «Бенфики».
Армия и оружие
Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию
Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии объявила мобилизацию и призвала сопротивляться турецкой армии вне зависимости от национальности.
Общество
Тимати прокомментировал свою победу над L’One в суде
Тимати прокомментировал свою победу в суде над рэпером Леваном Горозией, известным как L’One.
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.