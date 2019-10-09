Экономика

ВедомостиВедомостиФРС США снова начнет скупать активы

Федеральная резервная система США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ФРС США снова начнет скупать активы

Ведомости06:22

Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов

РБКвчера в 16:46

ФРС США объявила о возобновлении покупок активов

REGNUM02:53

Пауэлл анонсировал QE4 на следующий день после предупреждения Банка международных расчетов

Вести.Финанс02:05

ФРС возобновит покупку казначейских облигаций

Expert.ru04:44

Глава ФРС США отметил снижение темпов роста числа рабочих мест в стране

ТАССвчера в 16:14

Правда о бреттон-вудской валютной системе

Промышленные ведомостивчера в 09:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 07:26, Вашингтон
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

REGNUM вчера в 17:10
Шоу-бизнес

Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Единоборства

Федор Емельяненко собрался завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко считает, что ему пора завершать карьеру в силу возраста.
Интерфакс-Спорт 06:20
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
BFM.ru вчера в 12:36
Политика

Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 11:30
Игры

Sony обещает выпустить PlayStation 5 в конце 2020 года

Японская корпорация Sony пообещала к концу 2020 года выпустить свою новую игровую консоль Sony PlayStation 5. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба корпорации.
REGNUM вчера в 12:25
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия

В немецком Галле неизвестный открыл стрельбу у синагоги

Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле, по предварительным данным, двое человек погибли, сообщается на странице местной полиции в Twitter.
РБК 07:19
Общество

Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.
RT на русском вчера в 07:05
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде

Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Lenta.ru 06:17
Экономика

МТС отказалась от делистинга с Нью-Йоркской биржи

Основной совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал, что компания отказалась от делистинга МТС с Нью-Йоркской фондовой биржи.
Retailer.ru 07:15
Политика

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики

Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России в 2019 году с 1,2 процента, ожидавшихся в июне, до одного процента, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:33
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах

ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
Газета.Ru 05:00
Гаджеты

Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон

Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
ТАСС вчера в 11:09
Авто

АвтоВАЗ опроверг выход Lada Van, но выпустит другие новинки

Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.
Автоновости дня 01:37
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Общество

Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами в России

Ниже всего зарплата оказалась в Воронеже и Волгограде, там на нее можно купить 1,96 и 1,91 стандартный набор.
Деловое.ТВ 07 октября в 05:36
Политика

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Политика

Песков прокомментировал срыв разведения войск в Донбассе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал разведение войск в Донбассе, которое было сорвано.
Политическая Экспертиза 07:20
Происшествия

Жителю Кубани грозит 10 лет тюрьмы за кражу часов Ари

Обвиняемому в краже часов нападающего «Краснодара» и сборной России Ари грозит 10 лет лишения свободы, дело направлено в суд.
Матч ТВ 04:11
Экономика

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Происшествия

В Кургане обнаружили нелегальный крематорий

Известия 05:20
Политика

В Кремле назвали «криминальным чтивом» статью о спецподразделении ГРУ

В ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты New York Times (NYT) о том, что за акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), Песков назвал публикацию «криминальным чтивом».
РБК 07:00
Футбол

Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью

Полузащитник Александр Головин в чемпионате Франции чередует эффектные матчи с красными карточками, тренер Леонид Слуцкий вывел «Витесс» в лидеры чемпионата Голландии, а вратарь Иван Злобин дебютировал в основном составе лиссабонской «Бенфики».
Известия вчера в 17:00
Армия и оружие

Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию

Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии объявила мобилизацию и призвала сопротивляться турецкой армии вне зависимости от национальности.
Вести.Ru 05:03
Общество

Тимати прокомментировал свою победу над L’One в суде

Тимати прокомментировал свою победу в суде над рэпером Леваном Горозией, известным как L’One.
Lenta.ru вчера в 23:09
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Происшествия

Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву

RT на русском 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное