Экономика

ВедомостиВедомостиФРС США снова начнет скупать активы

Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
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Правда о бреттон-вудской валютной системе

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ФРС возобновит покупку казначейских облигаций

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ФРС США объявила о возобновлении покупок активов

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ФРС США снова начнет скупать активы

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«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
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Песков рассказал об опасности провокаций США после допроса Юмашевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасность провокаций со стороны США, подобных допросу депутата Госдумы Инги Юмашевой, сохраняется.
RT на русском 08:17
Армия и оружие

В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе

«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
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Здоровье

Химик и токсиколог предупредили об опасности лаков для ногтей

Токсиколог Евгений Ковалев, в свою очередь, отметил опасность регулярного вдыхания паров лаков и средств для их снятия, которое имеет накопительный эффект и может проявиться через десятки лет регулярного посещения маникюрных салонов в виде обструктивного бронхита и заболеваний печени.
Вечерняя Москва 06 октября в 18:24
Экономика

Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 07:15
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации

Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Кино

Мишель Пфайффер приехала в Москву на презентацию фильма «Малифисента»

RuNews24.ru 07 октября в 05:54
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Политика

Медведев назначил нового руководителя Росгидромета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Коммерсантъ 08:27
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Германии

Известия 07:15
Армия и оружие

Трамп заявил, что США не стоило отправлять военных на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять контингент на Ближний Восток.
RT на русском 07:57
Космос

Проект Илона Маска по покорению Марса назвали бредом

Известный чешско-канадский эколог, специалист по энергетике Вацлав Смил назвал проект Маска «бредом», который даже не стоит реализовывать.
Ридус вчера в 04:48
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Армия и оружие

Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию

Вести.Ru 05:03
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07 октября в 07:11
Гаджеты

Создатель Android показал удлиненный Essential Phone

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Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета вчера в 05:58
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Известия 02:23
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Армия и оружие

Осенью через призывные комиссии пройдут около 4 000 человек

Через наши призывные комиссии пройдут около 4 000 человек, из которых около 700 будут отправлены в войска, - отметил Игорь Тихомиров.
Вечерний Саранск 03:16
Транспорт

Стало известно, на сколько подорожает проезд в воронежских маршрутках

В 2019 году воронежские перевозчики обратились к властям с просьбой о повышении стоимости проезда.
РИА Воронеж 07:50
Экономика

Новый глава МВФ предупредила о глобальном дефолте

Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики и опасной близости кризиса из-за дефолта части огромного глобального долга.
Вести.Финанс вчера в 11:33
Экономика

Правительство хочет резко увеличить налоги для малого бизнеса

Министерство экономического развития предложило увеличить налоги, которые платит малый бизнес, на 4,9%.
News.ru 07 октября в 14:01
Шоу-бизнес

Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Наука

Физики заставили молекулу быть в двух точках одновременно

Discover24 03:15
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении

В понедельник, 7 октября, стало известно, что всемирно известная светская львица Ким Кардашьян крестила своих детей в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
Аргументы недели 07 октября в 07:58
Политика

Сенат США опубликовал вторую часть доклада о «российском деле»

Комитет Сената США по разведке опубликовал вторую часть доклада о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Life.ru вчера в 17:29
Космос

«Протон-М» с двумя спутниками стартовал с Байконура

Взгляд.ру 06:32
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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