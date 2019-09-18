Финансы

ИзвестияИзвестияФРС США снова снизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября второй раз за год снизила базовую процентную ставку. Понижение составило 25 базисных пунктов с уровня 2–2,25% до 1,75–2%, сообщил американский регулятор. Для рынков это сюрпризом не стало, так как понижение прогнозировали большинство аналитиков.
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РИА Новостивчера в 14:39

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ПРАЙМвчера в 15:17
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США и Турция планируют создать постоянные военные базы в Сирии

Турция считает необходимым создать с Соединенными Штатами на северо-востоке Сирии постоянные военные базы для контроля за ситуацией в этом регионе.
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Европарламент потребовал от России не обелять преступления режима СССР

«Члены Европарламента выразили обеспокоенность в связи с усилиями нынешнего российского правительства обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом, и видят в них опасный компонент информационной войны против демократической Европы», — говорится в заявлении.
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Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

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Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».
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Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу

В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
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Американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки.
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В Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера

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Ученые открыли опасные последствия недосыпа

Главный автор работы Энрике Вейга-Фернандес утверждает: "Недостаток сна или изменения режима дня могут иметь драматические последствия для здоровья, которые чреваты рядом заболеваний, связанных с иммунитетом, например воспалением кишечника".
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Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
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Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

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