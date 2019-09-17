Финансы

Газета.RuГазета.RuФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых. Регулятор не исключает, что ФРС может инициировать еще одно снижение ставки в 2019 году.
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