Финансы
ИзвестияФРС США снова снизила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября второй раз за год снизила базовую процентную ставку. Понижение составило 25 базисных пунктов с уровня 2–2,25% до 1,75–2%, сообщил американский регулятор. Для рынков это сюрпризом не стало, так как понижение прогнозировали большинство аналитиков.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 04:10, Вашингтон
Армия и оружие
Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва российских ПВО.
Lenta.ru 03:07
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия
На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи
Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
Российская газета 03:46
Происшествия
Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
Технологии
В Facebook продвигается фальшивая платформа для инвестиций
Платформа TON со встроенной криптовалютой Gram готовится к запуску этой осенью. Проект уже привлек инвестиции в размере $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения об улучшении состояния Заворотнюк
Врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик прокомментировал сообщения СМИ об улучшении состояния здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк.
RT на русском вчера в 05:44
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Футбол
Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин
Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.
Бомбардир.ру 00:08
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с матерью
Избитая в Ингушетии девочка впервые после произошедшего увиделась со своей матерью, сообщила пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Взгляд.ру 18 сентября в 06:30
Космос
Илон Маск показал новые фотографии прототипа корабля Starship
19.09.19 Глава SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter опубликовал новые фотографии прототипа космического корабля для орбитальных испытаний Starship.
Портал Поиск вчера в 06:00
Религия
Православные готовятся к празднованию Рождества Богородицы
Фома вчера в 17:20
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости 03:32
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru 18 сентября в 20:59
Экономика
Москва поднялась на 17 мест в рейтинге финансовых центров
Москва заняла 71-е место в последнем «Глобальном индексе финансовых центров» (GFCI), опубликованном на сайте британской Z/Yen Group (*pdf).
РБК вчера в 22:29
Хоккей
Инцидент с игроком МХК «Рязань» исчерпан
Инцидент с игроком молодёжной команды «Рязани» Артёмов Шакировым, которого хотели избить в раздевалке после матча в Новомосковске, исчерпан.
7 новостей 01:08
Футбол
«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче Лиги Европы
Болгарский «Лудогорец» разгромил московски ЦСКА в первом матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 5:1.
МК-Спорт вчера в 16:55
Политика
Путин приехал на учения «Центр-2019»
Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета 04:02
Футбол
АПОЭЛ — Ф91 Дюделанж 3:4
АПОЭЛ вышел вперед в домашнем матче первого тура группового этапа Лига Европы против Дюделанжа.
Советский спорт вчера в 14:11
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
РБК вчера в 08:41
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета 18 сентября в 00:55
Происшествия
Хакер обвинил экс-сотрудника «Касперского» в принуждении к взломам
Попелыш утверждает, что доказательства по его делу были сфабрикованы, а к взломам его принуждал Руслан Стоянов, экс-руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского».
РБК 01:00
Экономика
Экономисты заявили о невозможности сокращения рабочей недели в РФ
Переход к четырехдневной рабочей неделе без снижения зарплат возможен исключительно в отдаленной перспективе и при условиях роста производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в нашей стране, указывают экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
MoneyTimes.Ru вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Поклонников восхитил вечерний образ Климовой с роскошным декольте
Поклонники отмечали, что это оказался тот самый случай, когда маленькое чёрное платье действительно способно украсить женщину, как ничто другое.
Kleo.ru вчера в 04:18
Общество
После выхода из колонии Кокорин потратил в ресторане 73 тысячи рублей
За вечер компания потратила около 73 тысяч рублей, ресторан сделал знаменитым гостям скидку в 20%.
Петербургский дневник вчера в 06:52
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Политика
В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для школьников
Законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов впервые вводит в законодательство понятие «здоровое питание».
РБК 03:42
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
RT на русском 18 сентября в 18:24