Финансы
Газета.RuСтавка ФРС снижена на 25 базисных пунктов
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл поддался на требование президента США снизить ставку. Ведомство понизило показатель на 25 базисных пунктов. Между тем инвесторы могут потерять интерес к доллару.
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Эксперты прогнозируют, что ФРС снизит ставку на фоне рисков для мировой экономики
Финмаркет17 сентября в 10:35
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:55, Вашингтон
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Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
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«Локомотив» одержал победу над немецким клубом «Байер» в матче перового тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
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Роскачество составило рейтинг клубничных йогуртов
Роскачество исследовало клубничные йогурты 26 самых популярных брендов российского, белорусского и швейцарского производства.
Российская газета 01:00
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Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59
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HP представила ноутбук Elite Dragonfly с поддержкой Wi-Fi 6
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Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
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В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
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Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Армия и оружие
Источник: для ВМФ России в 2020 году заложат 22 корабля и судна
Судостроители в 2020 году заложат сразу 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ России.
ТАСС 01:03
Происшествия
В Краснодаре сильный ветер снёс стрелу башенного крана
По информации «Кубанских новостей», на строительной площадке на улице Восточно-Кругликовской около 13:30 в среду от порыва ветра упала стрела башенного крана, обошлось без пострадавших.
REGNUM вчера в 09:28
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика
«Эхо Москвы» удалило пост дочери Пескова о деле Устинова
Резкий пост дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, посвященный делу актера Павла Устинова, был удален из раздела блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
FreeNews-Volga вчера в 23:51
Армия и оружие
В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским
Вольница войны с американцами, которые просто расходовали свои снаряды, и при которых запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ запросто захватывала территории площадью в десятки тысяч километров на тот момент уже закончилась.
Аргументы недели вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Врач-онколог усомнился, что у Анастасии Заворотнюк были симптомы рака мозга
Bimru.ru вчера в 09:42
Политика
В Японии не признали переданные Россией останки 600 военнопленных
Останки около 600 военнопленных времен Второй мировой войны, переданные Россией Японии, не являются останками японских граждан.
РБК 01:50
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Футбол
Юрий Семин: травмы Миранчуков создали «Локомотиву» проблемы
Вести.Ru вчера в 19:40
Политика
Премьер Канады извинился за расистский грим
Российская газета вчера в 21:59
Футбол
Кокорин прибудет в расположение «Зенита» в конце недели
Футболист Александр Кокорин прибудет в петербургских "Зенит" до конца недели.
Neva.Today 00:45
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Политика
Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины.
ТАСС вчера в 10:28
Футбол
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Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ 17 сентября в 04:11
Экономика
АСВ обвинило Беджамова в создании схемы перевода активов на офшор
В дополненных требованиях АСВ к офшору (копия документа имеется у РБК) говорится, что уже после решения суда стало известно, что спорная недвижимость обременена долгом перед офшором.
Ведомости вчера в 23:37
Музыка
В кемеровском Парке Ангелов пройдет свето-музыкальный концерт
В субботу, 21 сентября, в открывшемся на минувших выходных в Кемерове Парке Ангелов состоится премьера свето-музыкальной элегии фонтана «Звон Ангелов».
Кузбасс 01:04
Политика
Украина предложит России новый контракт по транзиту газа
Украина намерена предложить России новый 10-летний контракт на транзит газа в Евросоюз после 2019 года.
РИА Новости вчера в 16:19
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Хоккей
Панарин не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
"Нью-Джерси Девилз" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 22:15
Футбол
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 16:52