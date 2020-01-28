Экономика
Российская газетаФРС США снова сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила на первом в этом году заседании по монетарной политике базовую процентную ставку неизменной. Ее диапазон остался на уровне 1,5-1,75% годовых.
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Футбол
Кокорин высказался о переходе в «Локомотив»
Форвард «Зенита» Александр Кокорин ответил на вопрос о продолжении карьеры в московском «Локомотиве».
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Здоровье
В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку
В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Технологии
Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google
Mate 30 Pro — флагман Huawei без сервисов Google Заметим также, что Huawei не привыкать разрабатывать приложения вне Play Маркет, учитывая, что он запрещён в Китае.
Политика
Мишустин прибыл в Казахстан на встречу премьер-министров ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Алма-Ату, сообщает ТАСС.
Происшествия
Суд арестовал кассира, убившего покупателя из-за банки кофе
В четверг, 30 января, арестован кассир Уулу Мирлан Нурланбек, который избил покупателя за неоплаченную банку кофе.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Технологии
Дуров вновь предупредил пользователей WhatsApp об опасности
Российский предприниматель Павел Дуров вновь заявил, что пользователи WhatsApp находятся в опасности.
Происшествия
В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей
В индийском штате Уттар-Прадеш ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hindustan Times.
Политика
Глава Крыма призвал уволить чиновников из-за ситуации с блокадниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал издевательством и унижением «поздравление» керченских блокадников со стороны местных чиновников.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Общество
McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса
Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.
Политика
Врио главы Чувашии назвал главную проблему региона
Назначенный на должность врио главы Чувашии Олег Николаев назвал главную проблему региона.
Технологии
Геймеры недовольны Google Stadia — им не хватает новых игр
Геймеры на Reddit отметили, что за последние 40 дней для Stadia не вышло ни одной новой игры — хотя разработчики обещали добавить в сервис более 120 проектов в 2020 году.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Общество
В Киеве появились билборды о стратегическом сотрудничестве с Россией
В Киеве появились билборды с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" за подписью предпринимателя Олега Катющенко, сообщает портал strana.ua.
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ № 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Гаджеты
Apple все же попытается выпустить коврик для беспроводной зарядки
Осенью Apple купила у российской компании ISBC права на торговую марку AIRTAG.э У станции беспроводной зарядки AirPower судьба куда более тяжелая — ее анонсировали еще в 2017 году, но через два года Apple закрыла проект, так как не смогла сделать устройство безопасным.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Финансы
Рубль обновляет минимумы года, евро уже дороже 70 руб
Рубль усилил вечером в четверг падение на фоне дешевеющей нефти и обновляет минимумы текущего года, евро торгуется уже дороже 70 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Шоу-бизнес
Дочь Билла Гейтса выходит замуж
23-летняя дочь основателя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер получила предложение руки и сердца и в ближайшее время готовится сочетаться законным браком с профессиональным наездником египетского происхождения Найелом Нассаром.
Армия и оружие
Подлодки США вооружили новыми ядерными ракетами
ВМС США развернули на субмаринах модернизированные ядерные боеголовки малой мощности W76-2, пишет автор статьи Ганс Кристенсен, директор информационных проектов FAS, касающихся ядерной сферы.