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Технологии Геймеры недовольны Google Stadia — им не хватает новых игр Геймеры на Reddit отметили, что за последние 40 дней для Stadia не вышло ни одной новой игры — хотя разработчики обещали добавить в сервис более 120 проектов в 2020 году.

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