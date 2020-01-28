Экономика
Газета.RuВ США ФРС сохранила базовую ставку
Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила базовую ставку по итогам заседания. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что ставка была сохранена на уровне в 1,5 — 1,75% годовых.
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Политика
ПАСЕ полностью ратифицировала полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в полном объёме ратифицировала полномочия российской делегации.
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан управляющий пермским мини-отелем «Карамель»
Управляющий сети мини-отелей «Карамель» Сергей Щербаков (Пермь) задержан в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Политика
Небензя напомнил США, что Голанские высоты принадлежат Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил Вашингтону о том, что резолюция Совбеза ООН устанавливает принадлежность Голанских высот Сирии.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Общество
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Кино
В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat
В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Происшествия
В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину
Житель Тулы, вернувшийся из Китая, госпитализирован с признаками ОРВИ, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по Тульской области.
Общество
В Китае начнут наказывать за попытки заразить коронавирусом
Власти провинции Хубэй введут уголовную ответственности за намеренное заражение новым типом коронавируса.
Общество
Чешские программисты заставили уйти в отставку министра транспорта
Вондрачек надеется, что история заставит граждан Чехии задуматься над тем, куда и на что правительство тратит налоги.
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом» и уехать в Европу
Кокорин хочет уйти в Европы, поэтому агенты форварда пытаются договориться с «Зенитом» о досрочном расторжении контракта.
Финансы
Рубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Общество
С 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты
Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Теннис
Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Происшествия
В Волгоградской области трое детей пострадали в ДТП с автобусом
Автобус опрокинулся в кювет на федеральной автодороге Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области, пострадали трое детей и один взрослый, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Футбол
Цорн: «Спартак» не должен выигрывать предсезонный турнир в Катаре
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн поделился ожиданиями от традиционного предсезонного турнира в Катаре.
Футбол
Александр Соболев продолжит карьеру в «Спартаке»
Общество
Главу Алтая госпитализировали в больницу
Армия и оружие
МИД исключил возможность совместных военных учений России и Венесуэлы
Москва намерена способствовать поддержанию обороноспособности Венесуэлы, но речи о совместных военных учениях не идёт, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.