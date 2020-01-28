Экономика

Газета.RuГазета.RuВ США ФРС сохранила базовую ставку

Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила базовую ставку по итогам заседания. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что ставка была сохранена на уровне в 1,5 — 1,75% годовых.
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Фондовые индексы США растут после решения ФРС о сохранении ставки

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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
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Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
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«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat

В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
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Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

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Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

Российская газета вчера в 21:57
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Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину

Житель Тулы, вернувшийся из Китая, госпитализирован с признаками ОРВИ, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по Тульской области.
РИА Новости вчера в 23:50
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Власти провинции Хубэй введут уголовную ответственности за намеренное заражение новым типом коронавируса.
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Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
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Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

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Рубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
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Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
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Автобус опрокинулся в кювет на федеральной автодороге Р-228 в Камышинском районе Волгоградской области, пострадали трое детей и один взрослый, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
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Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн поделился ожиданиями от традиционного предсезонного турнира в Катаре.
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Александр Соболев продолжит карьеру в «Спартаке»

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Главу Алтая госпитализировали в больницу

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МИД исключил возможность совместных военных учений России и Венесуэлы

Москва намерена способствовать поддержанию обороноспособности Венесуэлы, но речи о совместных военных учениях не идёт, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
РИА Новости 02:03
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