Экономика

Газета.RuГазета.RuФРС США снова уменьшила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регулятора. Такое решение было принято по итогам заседания ФРС.
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ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Известиявчера в 16:14

Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

ТАССвчера в 20:51

Глава ФРС США оценил новое снижение ставки

Газета.Ruвчера в 15:32

Смягчение пройденного

Российская газетавчера в 14:27

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

РБКвчера в 14:01

ФРС США снизила базовую ставку

РИА Новостивчера в 14:47

Пауэлл: ФРС не исключает изменения требований к ликвидности, но не в ближайшем будущем

ПРАЙМвчера в 16:18
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Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Здоровье

В Роскачестве развеяли миф о вреде мороженого при простуде

В Роскачестве рассказали, почему мороженое стоит есть и при простуде.
РИА Новости 02:06
Общество

Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России

Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Происшествия

Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде

Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
ТАСС 04:13
Авто

Lamborghini отзывает в РФ 27 моделей Aventador

Официальный представитель марки Lamborghini на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 27 автомобилей марки Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster) из-за выявленного дефекта.
REGNUM 29 октября в 05:38
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

В состав экспертных советов 2017–2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Здоровье

Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Футбол

ЦСКА — Уфа 1:0

Победный мяч на 93-й минуте забил полузащитник Яка Бийол. В 1/4 финала ЦСКА сыграет с победителем пары «Спартак» – «Ростов».
Sports.ru вчера в 06:35
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru вчера в 18:15
Экономика

«Силовые машины» Алексея Мордашова подают в суд на Вьетнам

«Силовые машины» получили контракт на строительство теплостанции во Вьетнаме еще в 2014 году. Сумма контракта почти миллиард долларов.
BFM.ru вчера в 20:18
Политика

Зеленский: Украина рассчитывает на НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания комиссии Украина – НАТО заявил что Киев заинтересован в сотрудничестве с альянсом для стабильности и безопасности в Черном море.
Вестник Кавказа 04:18
Общество

Переход на четырехдневную неделю не поддержало ни одно предприятие

Инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не поддержало ни одно предприятие страны, сообщил заместитель министра экономического развития Петр Засельский.
Взгляд.ру 03:39
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Политика

«Нафтогаз Украины» заплатит юристам из Нидерландов 350 тыс. евро — СМИ

Стоимость услуг юристов из Нидерландов обойдётся «Нафтогазу» в 350 тыс. евро.
REGNUM 03:59
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России

РИА Новости 03:51
Здоровье

В 54 регионах России сократилось число врачей

Минздрав обнаружил сокращение врачей в 54 регионах России в 2018 году.
Коммерсантъ 02:53
Армия и оружие

Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток

Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
URA.Ru вчера в 21:57
Космос

Россия вернулась за стол переговоров по окололунной станции

Делегация "Роскосмоса" принимала участие в Международной координационной группе по исследованию космического пространства в октябре в Токио и впервые за долгое время обсуждала с иностранными партнерами проект международной окололунной станции, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".
РИА Новости вчера в 18:01
Политика

Богдан рассказал об усталости Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
RT на русском 03:47
Происшествия

В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем

После окончания панихиды родственники погибших направились на Серафимовское кладбище для возложения цветов к памятнику "Сложенные крылья", установленному над захоронением останков жертв авиакатастрофы, которые не удалось идентифицировать.
Российская газета 02:37
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»

Культуромания вчера в 12:37
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в четвертьфинале Кубка английской футбольной лиги, если матч не удастся разнести с играми клубного чемпионата мира.
РИА Новости 01:13
Кино

Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России

Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
ТАСС 01:49
Политика

Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
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