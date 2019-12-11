Экономика
Газета.RuФРС США не стала менять базовую ставку
Цикл закончен и ставка теперь может быть заморожена на ближайшие два года, говорят эксперты. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне - 1,5-1,75%. Это следует из опубликованных материалов ведомства.
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Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
В настоящее время предусмотрен запрет курения на территории и в помещениях аэропортов.
Политика
В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов
В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Рики Мартин опубликовал в Instagram редкое фото дочери Люсии
Рики Мартин опубликовал в Instagram редкое фото дочери Люсии.
Экономика
«Газпром» решил через три года начать направлять на дивиденды 50% прибыли
Компания планирует за три года выйти на уровень выплат не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, сообщает пресс-служба «Газпрома».
Общество
Родственники объяснили закрытый гроб на похоронах Лужкова
Члены семьи бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объяснили, почему на церемонии прощания его гроб был закрыт, сообщает «Интерфакс».
Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
Авто
В 2020 году российский авторынок сократится примерно на 8%
По словам президента РОАД Олега Моисеева, ассоциация прогнозирует в 2020 году падение продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на 9%.
Экономика
Справка о доходах ИП самому себе
Большинство финансовых организаций готовы рассматривать другие достоверные источники, содержащие необходимые сведения для кредита, вместо справки о доходах для ИП.
Происшествия
Из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской возбудили дело
В Подмосковье возбуждено уголовное дело об угрозах жизни и здоровью шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщил адвокат Александр Карабанов.
Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Общество
Депутат предложил запретить в Саратове квартиры на первых этажах
Обсуждение продолжил Леонид Писной, предложивший принять "революционное решение" и запретить использование первых этажей строящихся домов в качестве жилых.
Политика
Россия назвала необоснованными требования выдать свидетеля по MH17
Россия назвала необоснованными требования Нидерландов выдать свидетеля для допроса по делу о катастрофе рейса MH17.
Авто
Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России
Новый кроссовер Skoda Karoq поступит в продажу в первом квартале следующего года.
Авто
Новая Kia Optima появилась у дилеров
Седан KIA Optima/K5 нового поколения, прием заказов на который начался в день презентации, 21 ноября, добрался до дилеров в Южной Корее.
Транспорт
Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады
Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Политика
Глава МИД Франции назвал Россию угрозой для НАТО
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия представляет угрозу для стран НАТО.
Финансы
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Футбол
Ольга Смородская: «Чемпионат России деградирует. Нужно отменять лимит»
К сожалению, уровень чемпионата России очень снизился, конкуренции в РПЛ все меньше и меньше.
Наука
Ученые: Стресс продлевает жизнь
Политика
МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Футбол
Черданцев: выход в плей-офф Лиги Европы «Краснодар» не заслужил
К сожалению, «Краснодар» по непонятным причинам провалил начало турнира, так что по большому счету выход в плей-офф российский клуб не заслужил.
Армия и оружие
Россию включили в список стран с самым мощным флотом
На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Политика