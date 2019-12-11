Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUФРС США сохранила базовую процентную ставку

Мировые аналитики ожидали, что ставка останется неизменной. По их словам, к вопросу об изменении ставки регулятор вернется только во второй половине 2020 года. В течение текущего года ФРС США три раза снижала базовую процентную ставку на 25 базисных пункта.
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с чего всё началось
В итоговом релизе
 по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.
Российская газетавчера в 14:37

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ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАССвчера в 15:02

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75%

Интерфаксвчера в 15:00

ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

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ФРС США сохранила базовую ставку

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ФРС завершила период смягчения своей политики

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ФРС США не стала менять базовую ставку

Газета.Ruвчера в 15:50

Стоп-менеджеры

Российская газетавчера в 14:58
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Курс доллара опустился ниже 63 рублей

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Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.
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Один из создателей штрих-кода Джордж Лорер скончался в возрасте 94 лет

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СМИ назвали смягченными санкции США против «Северного потока-2»

Агентство РБК проанализировало санкции против российских газопроводов, одобренные американским Конгрессом в рамках оборонного бюджета, и нашло, что их смягчили.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

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Дату свадьбы Татьяна Буланова пока не называет.
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С первого января россиян лишат ряда льгот

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Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет

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В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя

Двое мужчин в городе Вольске Саратовской области бросили возле одного из домов тело местного жителя и скрылись, по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержали 17-летнего подростка, сообщило в четверг областное управление СК России.
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