Экономика
ГЛАС.RUФРС США сохранила базовую процентную ставку
Мировые аналитики ожидали, что ставка останется неизменной. По их словам, к вопросу об изменении ставки регулятор вернется только во второй половине 2020 года. В течение текущего года ФРС США три раза снижала базовую процентную ставку на 25 базисных пункта.
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с чего всё началось
В итоговом релизе по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.Российская газетавчера в 14:37
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Происшествия
Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
Обнаружена смертельная опасность дневного сна
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В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Происшествия
Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Кино
«Повелители неба»: вышел документальный фильм о соколах-балобанах
Студия «Ирбис» представила новый документальный фильм Ивана Усанова «Повелители неба», посвященный программе возрождения популяции соколов-балобанов в России.
Политика
Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который вёл в том числе дело режиссёра Кирилла Серебренникова.
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
Общество
Почти половина россиян имеет лишний вес, выяснил Росстат
Росстат зафиксировал предрасположенность к лишнему весу более чем у половины россиян, сообщает ТАСС.
Транспорт
Собянин открыл движение на Дорожной улице и участке Южной рокады
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге Москвы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Здоровье
Володин о саратовских больницах: «У главврачей были любимые уборщицы, которые получали по 80 тысяч»
В интервью ГТРК «Саратов», фрагмент которого вчера, 10 декабря, был опубликован на YouTube-канале компании, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблему с низкими зарплатами учителей и врачей в регионе «удалось с мертвой точки сдвинуть».
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
В МИД РФ назвали необоснованными претензии Нидерландов по делу MH17
Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.
Футбол
Ольга Смородская: «Чемпионат России деградирует. Нужно отменять лимит»
К сожалению, уровень чемпионата России очень снизился, конкуренции в РПЛ все меньше и меньше.
Технологии
Один из создателей штрих-кода Джордж Лорер скончался в возрасте 94 лет
Джордж Джозеф Лорер, один из изобретателей штрих-кода, который до сих пор повсеместно используется для маркировки изделий, скончался в возрасте 94 лет.
Политика
Германия отреагировала на высылку своих дипломатов из России
Ранее в России сообщили о высылке двух немецких дипломатов.
Политика
СМИ назвали смягченными санкции США против «Северного потока-2»
Агентство РБК проанализировало санкции против российских газопроводов, одобренные американским Конгрессом в рамках оборонного бюджета, и нашло, что их смягчили.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Происшествия
Суд заочно арестовал сына погибшего в петербургском СИЗО бизнесмена
Кировский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Дениса Пшеничного — фигуранта уголовного дела о хищении 368 млн руб. при проектировании субмарины проекта 636.3 «Варшавянка».
Шоу-бизнес
Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой
Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова объявила о скорой свадьбе 26-летнего сына
Дату свадьбы Татьяна Буланова пока не называет.
Общество
В соцсети «ВКонтакте» появился новый раздел «Воспоминания»
Космос
РКС продемонстрирует новейшие разработки на ВУЗПРОМЭКСПО-2019
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представил сервисы на основе применения данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ) и наиболее перспективные разработки в области микроэлектроники космического назначения на ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», которая проходит с 11 по 12 декабря в Москве, сообщила пресс-служба РКС.
Финансы
Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Общество
С первого января россиян лишат ряда льгот
С начала следующего года в России исчезнет ряд льгот.
Шоу-бизнес
Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет
В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Происшествия
В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя
Двое мужчин в городе Вольске Саратовской области бросили возле одного из домов тело местного жителя и скрылись, по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержали 17-летнего подростка, сообщило в четверг областное управление СК России.