с чего всё началось

Мировые аналитики ожидали, что ставка останется неизменной. По их словам, к вопросу об изменении ставки регулятор вернется только во второй половине 2020 года. В течение текущего года ФРС США три раза снижала базовую процентную ставку на 25 базисных пункта.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Политика Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.

Происшествия Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.

Авто Новый седан Kia Optima появился у дилеров Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.

Политика Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который вёл в том числе дело режиссёра Кирилла Серебренникова.

Транспорт Собянин открыл движение на Дорожной улице и участке Южной рокады Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге Москвы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

Финансы Курс доллара опустился ниже 63 рублей Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика В МИД РФ назвали необоснованными претензии Нидерландов по делу MH17 Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.

Космос РКС продемонстрирует новейшие разработки на ВУЗПРОМЭКСПО-2019 Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представил сервисы на основе применения данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ) и наиболее перспективные разработки в области микроэлектроники космического назначения на ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», которая проходит с 11 по 12 декабря в Москве, сообщила пресс-служба РКС.

Финансы Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.

Шоу-бизнес Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.