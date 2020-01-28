Экономика

REGNUMREGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку

Напомним, в минувшем году ФРС США три раза снижала базовую ставку на 0,25 процентного пункта. На заседании в начале декабря регулятор сохранил показатель на уровне 1,5−1,75% годовых.
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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАССвчера в 14:21

ФРС вероятно начнет 2020 год так же, как закончила предыдущий

Expert.ru28 января в 01:01

Фондовые индексы США растут после решения ФРС о сохранении ставки

ПРАЙМвчера в 15:17

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русскомвчера в 14:08

ФРС решила не делать резких движений

Коммерсантъвчера в 15:30

ФРС США снова сохранила базовую ставку

Российская газетавчера в 14:16

ФРС предсказуемо сохранила процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75%

Интерфаксвчера в 21:15
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Здоровье

Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми

Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
ИА БНК вчера в 08:50
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Известия вчера в 19:13
Хоккей

Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.
РИА Новости вчера в 23:27
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class рассекретили до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Класса серии W223 ещё не представлен официально, но в Сети уже появились фото предсерийного экземпляра, сделанные автопапарацци на территории штутгардского завода.
Picsnews.net вчера в 04:58
Общество

Обманутый дольщик из Челябинска перевел Путину 28 рублей

В Челябинской области обманутый дольщик перевел российскому президенту Владимиру Путину 28 рублей. По словам мужчины - это взятка.
Русская Планета вчера в 21:04
Политика

Посольство России отреагировало на новые санкции США

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
RT на русском вчера в 19:12
Политика

Российский раввин раскритиковал Польшу и Украину за героизацию нацизма

Россия неоднократно осуждала героизацию нацизма в ряде стран, а также выступала резко против переписывания истории и итогов Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 23:36
Общество

МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО

МВД предложило привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО, следует из материалов министерства, поступивших в Госдуму, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Экономика

Состояние Илона Маска увеличилось за час на $2,3 млрд

Резкий рост капитализации компании Tesla увеличил состояние предпринимателя Илона Маска на $2,3 млрд за час вечером 29 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржевых торгов.
REGNUM вчера в 23:50
Армия и оружие

На жилищные субсидии военным выделят более 100 млрд рублей

Государство уделяет большое внимание обеспечению социальной стабильности военнослужащих российской армии.
Pravda.Ru вчера в 06:05
Общество

Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем

Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Политика

Белый дом потребовал от Болтона удалить секретные данные из его книги

Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором отмечает, что возможное разглашение информации может повредить безопасности США.
Радио Sputnik вчера в 23:55
Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии

REGNUM вчера в 21:01
Авто

В МВД рассказали о самых распространенных способах угонов автомобилей

В полиции назвали наиболее распространенные у злоумышленников способы угонов автомобилей.
Тарантас Ньюс 00:01
Футбол

«Севилья» объявила о трансфере Сусо

Советский спорт вчера в 17:29
Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

На состоявшемся накануне голосовании Парламентская ассамблея Совета Европы в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, сообщает ТАСС.
Хакасия-Информ вчера в 20:27
Гаджеты

Apple и Broadcom обязали заплатить $1,1 млрд университету в США за нарушение патентов

Компании Apple и Broadcom обязали заплатить 1,1 миллиарда долларов Калифорнийскому технологическому институту за нарушение патентов на Wi-Fi-технологию, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя университета.
ПРАЙМ вчера в 21:32
Наука

Изотопы свинца помогут установить, откуда родом были древние люди

Если свинец из газа, шахт или промышленных источников загрязнил останки, то анализ на изотопы не сможет верно показать их происхождение.
Naked Science вчера в 12:50
Гаджеты

Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта

Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Ferra вчера в 09:06
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
RT на русском вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Privet-Rostov.ru 28 января в 11:11
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru 27 января в 22:19
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru вчера в 01:50
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:53
Экономика

Трутнев заявил о росте цен на жилье из-за дальневосточной ипотеки

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке сообщил, что на Дальнем Востоке после начала выдачи ипотеки под 2% выросли цены на первичном рынке жилья.
EastRussia вчера в 23:37
Армия и оружие

Аналитик: США могут столкнуться с масштабными атаками на свою армию

Нападения на военных армии США в Ираке и Сирии могут получить более масштабный характер.
REGNUM вчера в 00:09
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Форсаж 9»

В Интернете появился первый трейлер фильма «Форсаж 9». В минутном ролике Доминик Торетто (Вин Дизель) чинит трактор на ферме, вместе с сыном.
Интермонитор.ру вчера в 07:39
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
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