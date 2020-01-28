Экономика

REGNUMREGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку

Напомним, в минувшем году ФРС США три раза снижала базовую ставку на 0,25 процентного пункта. На заседании в начале декабря регулятор сохранил показатель на уровне 1,5−1,75% годовых.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАСС14:21

ФРС вероятно начнет 2020 год так же, как закончила предыдущий

Expert.ruвчера в 01:01

Фондовые индексы США растут после решения ФРС о сохранении ставки

ПРАЙМ15:17

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русском14:08

ФРС решила не делать резких движений

Коммерсантъ15:30

ФРС США снова сохранила базовую ставку

Российская газета14:16

ФРС предсказуемо сохранила процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75%

Интерфакс21:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 23:40, Ашберн
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru 07:55
Здоровье

В Челябинске закрыли на карантин две школы

В Челябинске Следственный комитет начал проверку дела о смерти 13-летней школьницы В Коркино закрыли на карантин школу № 1 с 25 по 31 января.
Европейско-Азиатские новости 00:49
Биатлон

Юниорская сборная России по биатлону победила в мужской эстафете на ЧМ

Мужская юниорская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете 4 по 7,5 километра на чемпионате мира среди юниоров и юношей в Швейцарии.
РИА Новости 06:55
Футбол

Кокорин в четверг прилетит на сбор «Зенита-2»

Матч ТВ 06:06
Армия и оружие

Израильский КАЗ Iron Fist научили бороться с подкалиберными снарядами

Противотанковая граната (справа) и поражающий элемент КАЗ Iron Fist Израильская компания Elbit Systems провела испытания усовершенствованной системы активной защиты для ОБТ и другой техники Iron Fist.
Военное обозрение 01:10
Политика

Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку

Владимир Путин подписал указан об отрешении Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Московский Комсомолец 09:35
Политика

Посольство России отреагировало на новые санкции США

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
RT на русском 19:12
Музыка

Российский участник Евровидения-2020 выступит в первом полуфинале

В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.
Телеканал 360° вчера в 13:17
Армия и оружие

США начали размещать на подлодках новые ядерные боезаряды

Соединенные Штаты приступили к оснащению некоторых подводных лодок баллистическими ракетами Trident с ядерными боеголовками малой мощности W76−2.
ТК Звезда 22:43
Политика

Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил авторам "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, что Голанские высоты – это территория Сирии.
РИА Новости 21:21
Общество

Аршавина обвинили в попытке выселить двухлетнюю дочь из квартиры

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о попытке футболиста выселить ее, а также их дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.
Известия 17:59
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Политика

Путин похвалил правительство Медведева за работу

"Разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны", - сказал Путин на встрече с ушедшими в отставку членами правительства.
Газета.Ru 07:49
Экономика

На «дальневосточную ипотеку» поступило почти восемь тысяч заявок

Почти 8 тысяч заявок поступило на Дальнем Востоке с момента старта программы "дальневосточной ипотеки", сообщил на совещании во Владивостоке вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
РИА Новости 23:17
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта

Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
Lenta.ru 22:03
Армия и оружие

Военные США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией

Известия 26 января в 17:15
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.
Известия 21:16
Авто

В МВД РФ назвали наиболее распространенные варианты угона автомобилей

В Министерстве внутренних дел (МВД) РФ поделилась наиболее популярными среди злоумышленников способами кражи транспортного средства, сообщает РИА Новости.
Слово и Дело 23:04
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Энергетика

Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель

Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
ТАСС 19:03
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"
Piter.tv 06:24
Общество

Глава Республики Алтай назвал причину своей госпитализации

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал информацию о своей госпитализации в одну из московских клиник.
Вести.Ru 13:55
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 22:53
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 05:33
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag 03:01
Происшествия

Американский военный самолет разбился в Ираке

Lenta.ru 09:47
Происшествия

В Новокузнецке преступник избил конвоира и сбежал из суда

Сбежавшего из суда Новокузнецка после оглашения приговора преступника выводили в туалет, где он избил конвоира и сбежал, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
РИА Новости 09:38
Гаджеты

Microsoft починила поиск в Проводнике Windows 10

Обновление KB4532695 для Windows 10 решает проблемы с поиском в Проводнике и Панели управления.
3DNews 04:04
Космос

«Ангару» предложили уничтожить на испытаниях

Ракетно-космическая корпорации "Энергия" выступила с предложением в марте 2024 года провести испытания тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", чтобы она разрушилась в полёте и тем самым была проверена система блока аварийного спасения пилотируемого корабля "Орёл".
Популярная механика 01:33
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное