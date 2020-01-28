Экономика
REGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в минувшем году ФРС США три раза снижала базовую ставку на 0,25 процентного пункта. На заседании в начале декабря регулятор сохранил показатель на уровне 1,5−1,75% годовых.
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Здоровье
В Челябинске закрыли на карантин две школы
В Челябинске Следственный комитет начал проверку дела о смерти 13-летней школьницы В Коркино закрыли на карантин школу № 1 с 25 по 31 января.
Биатлон
Юниорская сборная России по биатлону победила в мужской эстафете на ЧМ
Мужская юниорская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете 4 по 7,5 километра на чемпионате мира среди юниоров и юношей в Швейцарии.
Футбол
Кокорин в четверг прилетит на сбор «Зенита-2»
Армия и оружие
Израильский КАЗ Iron Fist научили бороться с подкалиберными снарядами
Противотанковая граната (справа) и поражающий элемент КАЗ Iron Fist Израильская компания Elbit Systems провела испытания усовершенствованной системы активной защиты для ОБТ и другой техники Iron Fist.
Политика
Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку
Владимир Путин подписал указан об отрешении Михаила Игнатьева от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Политика
Посольство России отреагировало на новые санкции США
Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Музыка
Российский участник Евровидения-2020 выступит в первом полуфинале
В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.
Армия и оружие
США начали размещать на подлодках новые ядерные боезаряды
Соединенные Штаты приступили к оснащению некоторых подводных лодок баллистическими ракетами Trident с ядерными боеголовками малой мощности W76−2.
Политика
Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил авторам "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, что Голанские высоты – это территория Сирии.
Общество
Аршавина обвинили в попытке выселить двухлетнюю дочь из квартиры
Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о попытке футболиста выселить ее, а также их дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.
Политика
Путин похвалил правительство Медведева за работу
"Разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны", - сказал Путин на встрече с ушедшими в отставку членами правительства.
Экономика
На «дальневосточную ипотеку» поступило почти восемь тысяч заявок
Почти 8 тысяч заявок поступило на Дальнем Востоке с момента старта программы "дальневосточной ипотеки", сообщил на совещании во Владивостоке вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
Армия и оружие
Военные США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек
По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.
Авто
В МВД РФ назвали наиболее распространенные варианты угона автомобилей
В Министерстве внутренних дел (МВД) РФ поделилась наиболее популярными среди злоумышленников способами кражи транспортного средства, сообщает РИА Новости.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Энергетика
Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель
Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"
Общество
Глава Республики Алтай назвал причину своей госпитализации
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал информацию о своей госпитализации в одну из московских клиник.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Происшествия
В Новокузнецке преступник избил конвоира и сбежал из суда
Сбежавшего из суда Новокузнецка после оглашения приговора преступника выводили в туалет, где он избил конвоира и сбежал, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Гаджеты
Microsoft починила поиск в Проводнике Windows 10
Обновление KB4532695 для Windows 10 решает проблемы с поиском в Проводнике и Панели управления.
Космос
«Ангару» предложили уничтожить на испытаниях
Ракетно-космическая корпорации "Энергия" выступила с предложением в марте 2024 года провести испытания тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", чтобы она разрушилась в полёте и тем самым была проверена система блока аварийного спасения пилотируемого корабля "Орёл".
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.