Экономика
REGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в минувшем году ФРС США три раза снижала базовую ставку на 0,25 процентного пункта. На заседании в начале декабря регулятор сохранил показатель на уровне 1,5−1,75% годовых.
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Футбол
«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги
Футболисты "Манчестер Сити" проиграли дома "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги, но по сумме двух встреч вышли в финал турнира.
Общество
Аршавина обвинили в попытке выселить двухлетнюю дочь из квартиры
Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о попытке футболиста выселить ее, а также их дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Общество
Глава Республики Алтай назвал причину своей госпитализации
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал информацию о своей госпитализации в одну из московских клиник.
Общество
Чешские программисты создали бесплатно сайт, на который хотели потратить 16 млн евро
Проект, на который чешское правительство собиралось потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро), местные программисты создали бесплатно за два выходных дня, пишет Lenta.ru.
Происшествия
Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Маликова стала выглядеть моложе дочери
На одной из фотографий Дмитрий позирует рядом со своими детьми, держа сына на руках, а также рядом со своей женой Еленой.
Армия и оружие
США начали размещать на подлодках новые ядерные боезаряды
Соединенные Штаты приступили к оснащению некоторых подводных лодок баллистическими ракетами Trident с ядерными боеголовками малой мощности W76−2.
Технологии
Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку
Корпорация Mail.ru Group 29 января откроет предзаказ на умную колонку «Капсула», устройство поступит на прилавки магазинов к концу первого квартала.
Технологии
«МегаФон» запускает сервис «Цифровой юрист»
Сервис «Цифровой юрист», который был разработан «МегаФоном» и Nlogi, позволит избавить операционный персонал крупных корпораций от рутинной работы, на которую уходит около двух третей рабочего времени.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Армия и оружие
Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Общество
Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая
Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
Футбол
«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»
Политика
Президент Германии предостерег от переписывания истории
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бундестаге предостерег от инструментализации истории нацистских преступлений, превращении ее "в оружие".
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Общество
Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
Общество
Минкульт Украины отдал националистам полбюджета на работу с молодежью
Объединения националистов получили около восьми миллионов гривен (20 миллионов рублей).
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Здоровье
Центр инфекционных болезней: эпидемия коронавируса не грозит России
Miguel Candela / Globallookpress Начальник центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в эфире НСН объяснил, почему проявление эпидемии коронавируса не грозит России.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Здоровье
Минздрав РФ вернет пункт о ВМП в порядок оказания медпомощи пожилым
Минздрав России намерен вернуть пункт об оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", уточнив критерии ее оказания.
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
Происшествия
Адвокат сообщила о возобновлении дела в отношении врача Каабака
Адвокат Осинина заявила, что дело в отношении Каабака было возбуждено в 2015 году, а обвинение врачу предъявили в 2018-м.
Музыка
Российский участник Евровидения-2020 выступит в первом полуфинале
В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.
Экономика
В Новотроицке Денис Паслер обсудил будущее ТОСЭР
29 января в Новотроицке губернатор Денис Паслер обсудил с местными чиновниками развитие ТОСЭР.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».