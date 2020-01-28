Экономика

REGNUMREGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку

Напомним, в минувшем году ФРС США три раза снижала базовую ставку на 0,25 процентного пункта. На заседании в начале декабря регулятор сохранил показатель на уровне 1,5−1,75% годовых.
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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАССвчера в 14:21

ФРС вероятно начнет 2020 год так же, как закончила предыдущий

Expert.ru28 января в 01:01

Фондовые индексы США растут после решения ФРС о сохранении ставки

ПРАЙМвчера в 15:17

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русскомвчера в 14:08

ФРС решила не делать резких движений

Коммерсантъвчера в 15:30

ФРС США снова сохранила базовую ставку

Российская газетавчера в 14:16

ФРС предсказуемо сохранила процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75%

Интерфаксвчера в 21:15
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка английской лиги

Футболисты "Манчестер Сити" проиграли дома "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги, но по сумме двух встреч вышли в финал турнира.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

Аршавина обвинили в попытке выселить двухлетнюю дочь из квартиры

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о попытке футболиста выселить ее, а также их дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.
Известия вчера в 17:59
Политика

США расширили санкции против России

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
REGNUM вчера в 13:59
Общество

Глава Республики Алтай назвал причину своей госпитализации

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прокомментировал информацию о своей госпитализации в одну из московских клиник.
Вести.Ru вчера в 13:55
Общество

Чешские программисты создали бесплатно сайт, на который хотели потратить 16 млн евро

Проект, на который чешское правительство собиралось потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро), местные программисты создали бесплатно за два выходных дня, пишет Lenta.ru.
Aobe.ru вчера в 15:04
Происшествия

Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова

Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
ТАСС вчера в 02:31
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Российская газета вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Жена Дмитрия Маликова стала выглядеть моложе дочери

На одной из фотографий Дмитрий позирует рядом со своими детьми, держа сына на руках, а также рядом со своей женой Еленой.
Bimru.ru вчера в 09:43
Армия и оружие

США начали размещать на подлодках новые ядерные боезаряды

Соединенные Штаты приступили к оснащению некоторых подводных лодок баллистическими ракетами Trident с ядерными боеголовками малой мощности W76−2.
ТК Звезда вчера в 22:43
Технологии

Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку

Корпорация Mail.ru Group 29 января откроет предзаказ на умную колонку «Капсула», устройство поступит на прилавки магазинов к концу первого квартала.
Adindex.ru 28 января в 20:57
Технологии

«МегаФон» запускает сервис «Цифровой юрист»

Сервис «Цифровой юрист», который был разработан «МегаФоном» и Nlogi, позволит избавить операционный персонал крупных корпораций от рутинной работы, на которую уходит около двух третей рабочего времени.
RuNews24.ru вчера в 05:57
Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
РБК вчера в 10:41
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru вчера в 08:59
Общество

Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
РБК вчера в 21:39
Политика

Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

РИА Новости вчера в 12:01
Футбол

«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»

REGNUM вчера в 14:06
Политика

Президент Германии предостерег от переписывания истории

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бундестаге предостерег от инструментализации истории нацистских преступлений, превращении ее "в оружие".
РИА Новости вчера в 07:39
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag вчера в 03:01
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Общество

Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем

Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
РИА Новости вчера в 19:33
Общество

Минкульт Украины отдал националистам полбюджета на работу с молодежью

Объединения националистов получили около восьми миллионов гривен (20 миллионов рублей).
Телеканал 360° вчера в 18:39
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
News.ru вчера в 06:06
Здоровье

Центр инфекционных болезней: эпидемия коронавируса не грозит России

Miguel Candela / Globallookpress Начальник центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в эфире НСН объяснил, почему проявление эпидемии коронавируса не грозит России.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM 27 января в 03:32
Здоровье

Минздрав РФ вернет пункт о ВМП в порядок оказания медпомощи пожилым

Минздрав России намерен вернуть пункт об оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", уточнив критерии ее оказания.
Будущее России. Национальные проекты 28 января в 10:39
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

Российская газета вчера в 21:57
Происшествия

Адвокат сообщила о возобновлении дела в отношении врача Каабака

Адвокат Осинина заявила, что дело в отношении Каабака было возбуждено в 2015 году, а обвинение врачу предъявили в 2018-м.
РБК вчера в 15:33
Музыка

Российский участник Евровидения-2020 выступит в первом полуфинале

В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.
Телеканал 360° 28 января в 13:17
Экономика

В Новотроицке Денис Паслер обсудил будущее ТОСЭР

29 января в Новотроицке губернатор Денис Паслер обсудил с местными чиновниками развитие ТОСЭР.
АиФ Оренбург вчера в 23:05
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском вчера в 04:40
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