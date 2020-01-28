Экономика

REGNUMREGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку

Напомним, в минувшем году ФРС США три раза снижала базовую ставку на 0,25 процентного пункта. На заседании в начале декабря регулятор сохранил показатель на уровне 1,5−1,75% годовых.
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Фондовые индексы США растут после решения ФРС о сохранении ставки

ПРАЙМ15:17

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАСС14:21

ФРС вероятно начнет 2020 год так же, как закончила предыдущий

Expert.ruвчера в 01:01

ФРС США оставила ключевую ставку без изменений

РБК14:30

ФРС США сохранила базовую ставку

RT на русском14:08

ФРС решила не делать резких движений

Коммерсантъ15:30

ФРС США снова сохранила базовую ставку

Российская газета14:16
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Общество

Boeing отчиталась о первом годовом убытке с 1997 года

Boeing представила финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2019 год: чистый убыток компании за год составил $636 млн против чистой прибыли $10,5 млрд годом ранее.
Коммерсантъ 11:31
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Небензя назвал тревожной подготовку в Сирии провокаций с химоружием

Постпред России при ООН Василий Небензя попросил обратить внимание на сообщения СМИ о том, что террористы готовят в Сирии провокации и постановки с применением химического оружия.
РБК 18:50
Политика

Путин и Нетаньяху обсудят в Москве «сделку века»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в четверг в Москве и обсудят так называемую «сделку века» — план США по палестино-израильскому урегулированию, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
Росбалт 18:20
Футбол

«Монако» подписал полузащитника молодежной сборной Франции

21-летний француз подписал с монегасками контракт, рассчитанный до 2024 года.
Спорт-Экспресс 18:07
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Разработчик Warcraft III сравнил игру с «Крёстным отцом»

Милкер рассказал, что во время анонса Warcraft III: Reforged он ещё работал над Heroes of the Storm.
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Космос

Эфиопия предложила России свою наземную станцию для поиска астероидов

Эфиопия предлагает России использовать ее наземную станцию на горе Энтото вблизи Аддис-Абебы для контроля космического пространства - отслеживания астероидов и спутников, говорится в проекте соглашения (копия имеется в распоряжении РИА Новости), подготовленном эфиопской стороной.
РИА Новости 27 января в 04:00
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

РБК 10:30
Политика

В раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Известия 08:44
Здоровье

Доктор Комаровский развеял мифы о коронавирусе

Известный педиатр Евгений Комаровский в «Инстаграме» и на YouTube-канале рассказал о том, насколько реальны риски заболеть коронавирусом.
Shraibikus News вчера в 10:07
Авто

Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

Автоновости дня 27 января в 22:54
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:53
Энергетика

Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%

Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Газета.Ru 12:47
Космос

«Ангару» предложили уничтожить на испытаниях

Ракетно-космическая корпорации "Энергия" выступила с предложением в марте 2024 года провести испытания тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", чтобы она разрушилась в полёте и тем самым была проверена система блока аварийного спасения пилотируемого корабля "Орёл".
Популярная механика 01:33
Гаджеты

Распродажа: Xiaomi предлагает флагманский смартфон предыдущего сезона с NFC и AMOLED-экраном за 15 тысяч рублей

Mi 8, напомним, базируется на мощном чипсете Qualcomm Snapdragon 845, а в списке его характеристик значатся стеклянный корпус, AMOLED-экран, чип NFC, камера с оптической стабилизацией.
Dgl.ru вчера в 03:47
Политика

Приходько стал помощником Мишустина

Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра.
Интерфакс 07:06
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль

Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила недалеко от побережья США остатки парохода под названием SS Cotopaxi (Котопахи), который в 1925 году таинственно исчез в Бермудском треугольнике.
Российская газета 06:20
Общество

Песков рассказал о профилактике коронавируса в Кремле

Никаких специальных мер в Кремле в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV не принимается.
Lenta.ru 14:20
Политика

США расширили санкции против России

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
REGNUM 13:59
Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
РБК 10:41
Космос

Получены самые детальные фотографии Солнца за всю историю наблюдений

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ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.
Lenta.ru 15:20
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Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru 07:55
Авто

За год продажи автомобилей в Санкт-Петербурге упали на 4%

Доля продаж в Северной столице в прошлом году составила 8,7% (-0,1%).
32CARS.ru 07:13
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В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru вчера в 09:12
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КПРФ предложила свои поправки в Конституцию

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Красная весна 13:23
Авто

Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах

Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
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В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой

Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Pravda.Ru 07:52
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«Зенит» не взял Кокорина на сбор в Испанию

«Зенит» не взял нападающего Александра Кокорина в Испанию на сбор с основной командой. Об 29 января сообщается на сайте клуба.
REGNUM 04:45
Авто

Цена акций Tesla обновила рекорд

Продажи электромобиля Tesla Model 3 в четвертом квартале 2019 года превысили ожидаемый уровень и составили $7,38 млрд, заявили в головном офисе компании Tesla, 30 января сообщает Bloomberg.
Красная весна 18:05
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
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