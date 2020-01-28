Экономика
REGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в минувшем году ФРС США три раза снижала базовую ставку на 0,25 процентного пункта. На заседании в начале декабря регулятор сохранил показатель на уровне 1,5−1,75% годовых.
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Общество
Boeing отчиталась о первом годовом убытке с 1997 года
Boeing представила финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2019 год: чистый убыток компании за год составил $636 млн против чистой прибыли $10,5 млрд годом ранее.
Армия и оружие
Небензя назвал тревожной подготовку в Сирии провокаций с химоружием
Постпред России при ООН Василий Небензя попросил обратить внимание на сообщения СМИ о том, что террористы готовят в Сирии провокации и постановки с применением химического оружия.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудят в Москве «сделку века»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в четверг в Москве и обсудят так называемую «сделку века» — план США по палестино-израильскому урегулированию, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
Футбол
«Монако» подписал полузащитника молодежной сборной Франции
21-летний француз подписал с монегасками контракт, рассчитанный до 2024 года.
Киберспорт
Разработчик Warcraft III сравнил игру с «Крёстным отцом»
Милкер рассказал, что во время анонса Warcraft III: Reforged он ещё работал над Heroes of the Storm.
Космос
Эфиопия предложила России свою наземную станцию для поиска астероидов
Эфиопия предлагает России использовать ее наземную станцию на горе Энтото вблизи Аддис-Абебы для контроля космического пространства - отслеживания астероидов и спутников, говорится в проекте соглашения (копия имеется в распоряжении РИА Новости), подготовленном эфиопской стороной.
Политика
В раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Здоровье
Доктор Комаровский развеял мифы о коронавирусе
Известный педиатр Евгений Комаровский в «Инстаграме» и на YouTube-канале рассказал о том, насколько реальны риски заболеть коронавирусом.
Авто
Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Энергетика
Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%
Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Космос
«Ангару» предложили уничтожить на испытаниях
Ракетно-космическая корпорации "Энергия" выступила с предложением в марте 2024 года провести испытания тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", чтобы она разрушилась в полёте и тем самым была проверена система блока аварийного спасения пилотируемого корабля "Орёл".
Гаджеты
Распродажа: Xiaomi предлагает флагманский смартфон предыдущего сезона с NFC и AMOLED-экраном за 15 тысяч рублей
Mi 8, напомним, базируется на мощном чипсете Qualcomm Snapdragon 845, а в списке его характеристик значатся стеклянный корпус, AMOLED-экран, чип NFC, камера с оптической стабилизацией.
Политика
Приходько стал помощником Мишустина
Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила недалеко от побережья США остатки парохода под названием SS Cotopaxi (Котопахи), который в 1925 году таинственно исчез в Бермудском треугольнике.
Общество
Песков рассказал о профилактике коронавируса в Кремле
Никаких специальных мер в Кремле в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV не принимается.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Авто
За год продажи автомобилей в Санкт-Петербурге упали на 4%
Доля продаж в Северной столице в прошлом году составила 8,7% (-0,1%).
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Футбол
«Зенит» не взял Кокорина на сбор в Испанию
«Зенит» не взял нападающего Александра Кокорина в Испанию на сбор с основной командой. Об 29 января сообщается на сайте клуба.
Авто
Цена акций Tesla обновила рекорд
Продажи электромобиля Tesla Model 3 в четвертом квартале 2019 года превысили ожидаемый уровень и составили $7,38 млрд, заявили в головном офисе компании Tesla, 30 января сообщает Bloomberg.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.