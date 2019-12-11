Экономика
Газета.RuФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
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с чего всё началось
В итоговом релизе по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.Российская газетавчера в 14:37
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Общество
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Политика
Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина
Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
Происшествия
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Политика
Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса
Верховная Рада Украины продлила действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Политика
Сенат США признал Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, является ли Россия спонсором терроризма.
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита крымской делегации в Белград
МИД Украины вызвал сербского посла Светлану Кошутич для выражения протеста в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Политика
Сипягин сделал 31 декабря выходным днём
Вечером 11 декабря губернатор Владимир Сипягин подписал указ о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 число того же месяца.
Музыка
«ВКонтакте» и BOOM назвали самые популярные треки 2019 года
Экономика
Россия впервые с 2014 года получит заем от банка с западным капиталом
Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный заём для России в размере 0,5 млрд долларов развитие инфраструктуры.
Происшествия
В Приамурье мать до смерти закормила младенца сухим заменителем молока
С дня рождения девочки мать вместо грудного молока или адаптивного детского питания кормила малышку смесью из воды и заменителя молока.
Экономика
Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%
Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Шоу-бизнес
Джоли не дает дочери-трансгендеру видеться с Брэдом Питтом
Джоли не дает дочери-трансгендеру видеться с Брэдом Питтом Брэд Питт в ярости от поведения бывшей жены.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Кино
Звезда «Люцифера» Том Эллис рассказал о своем секретном камео в «Кризисе на Бесконечных Землях»
Третий эпизод кроссовера телеканала The CW удивил фанатов DC неожиданным камео — среди героев оказался сам Люцифер Морнингстар.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Общество
Почти половина россиян захотели отдыхать после Нового года три дня
Почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней.
Общество
ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским
Сериал продержится в эфире ТНТ всего один день, и все его сезоны не покажут.
Политика
Президент Грузии признала отсутствие в стране армии и оружия
Президент Грузии Саломе Зурабишвили признала, что в стране нет армии, оружия и экономического потенциала.
Общество
Путин проедет на поезде по Крымскому мосту
Президент собирается проехать по мосту на поезде.
Политика
Глава ДНР выдвинул ультиматум Киеву
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выдвинул ультиматум украинскому правительству.
Общество
Сколько россияне потратят на Новый год
По данным «Deloitte», российские жители готовы потратить на Новый год сумму в 19,3 тыс. рублей.