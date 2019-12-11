Экономика

Газета.RuГазета.RuФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
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с чего всё началось
В итоговом релизе
 по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.
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ФРС США не стала менять базовую ставку

Газета.Ruвчера в 15:50
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Верховная Рада Украины продлила действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
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МИД Украины вызвал сербского посла Светлану Кошутич для выражения протеста в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.
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Общество

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Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
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В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

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РИА Новости вчера в 19:05
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Политика

Сипягин сделал 31 декабря выходным днём

Вечером 11 декабря губернатор Владимир Сипягин подписал указ о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 число того же месяца.
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Музыка

«ВКонтакте» и BOOM назвали самые популярные треки 2019 года

Piter.tv вчера в 08:24
Экономика

Россия впервые с 2014 года получит заем от банка с западным капиталом

Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный заём для России в размере 0,5 млрд долларов развитие инфраструктуры.
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Экономика

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Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин

Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
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Джоли не дает дочери-трансгендеру видеться с Брэдом Питтом

Джоли не дает дочери-трансгендеру видеться с Брэдом Питтом Брэд Питт в ярости от поведения бывшей жены.
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«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Президент Грузии признала отсутствие в стране армии и оружия

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Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

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