Экономика
КоммерсантъФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. ФРС прогнозирует, что средняя ставка в 2020 году будет на уровне 1,6%, в 2021 — 1,9%, в 2022 году — 2,1%. Заседание регулятора проходило 10–11 сентября.
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Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
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Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Футбол
Атлетико — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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В другом матче группы C английский "Манчестер Сити", обеспечивший себе место в плей-офф Лиги чемпионов за тур до конца группового раунда, в гостях обыграл хорватское "Динамо" со счетом 4:1. В турнирной таблице первое место занял "Манчестер Сити", набрав 14 очков в шести матчах, второй стала "Аталанта" (7), обе команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футбол
Шамиль Газизов: «Футбол для меня не игра. Это бизнес»
«Уфу» неспроста называют российским «Порту» или «Аяксом», так как каждый год клубу удается провернуть несколько крупных сделок с хорошей прибылью.
Общество
В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы
Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.
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Apple запустила акцию «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone»
Компания Apple запустила новогоднюю акцию под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям
Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
Кино
Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»
Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Политика
Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже
Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Наука
Ученые подтвердили право России на расширение границ шельфа в Арктике
Происшествия
Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
Кино
Дуэйн Джонсон и Кевин Харт назвали 5 причин смотреть «Джуманджи: Новый уровень» в интервью Киноафише
Здоровье
В Россию срочно поставят лекарство от муковисцидоза
Антибиотик поставят безвозмездно через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом для максимально быстрого решения вопроса, рассказал Сайткулов на круглом столе в Общественной палате.
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Спорт
НОК Великобритании призвал к жестким санкциям к российскому спорту
Председатель национального олимпийского комитета (НОК) Великобритании Хью Робертсон призвал принять жесткие санкции в отношении российского спорта.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Шоу-бизнес
Успенская раскритиковала Лозу, защитившего Ротару от травли
Наука
«ДНК вещей» поможет хранить информацию в повседневных предметах
В результате экспериментов исследователи пришли к выводу, что в объекты придется внедрять искусственное ДНК, где есть данные о 3D-печати.
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
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