Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. ФРС прогнозирует, что средняя ставка в 2020 году будет на уровне 1,6%, в 2021 — 1,9%, в 2022 году — 2,1%. Заседание регулятора проходило 10–11 сентября.
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