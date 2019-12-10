Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. ФРС прогнозирует, что средняя ставка в 2020 году будет на уровне 1,6%, в 2021 — 1,9%, в 2022 году — 2,1%. Заседание регулятора проходило 10–11 сентября.

Экономика Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.

Общество Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости» В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".

Общество Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.

Футбол «Аталанта» впервые в истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов В другом матче группы C английский "Манчестер Сити", обеспечивший себе место в плей-офф Лиги чемпионов за тур до конца группового раунда, в гостях обыграл хорватское "Динамо" со счетом 4:1. В турнирной таблице первое место занял "Манчестер Сити", набрав 14 очков в шести матчах, второй стала "Аталанта" (7), обе команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Общество В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.

Политика Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.

Происшествия Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.

Здоровье В Россию срочно поставят лекарство от муковисцидоза Антибиотик поставят безвозмездно через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом для максимально быстрого решения вопроса, рассказал Сайткулов на круглом столе в Общественной палате.

Экономика Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.

Политика 25 лет назад началась первая чеченская военная кампания 25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.