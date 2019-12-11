Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 11 декабря приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Космос В России создадут Центр по обнаружению опасных астероидов Россия создаст национальный Центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет, сообщил в интервью РИА Новости начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш Игорь Бакарас.

Технологии В Microsoft возьмут пользователей старой Windows 7 измором В 2019 году пользователи популярной операционной системы получали уведомление, о том, что в январе 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Теперь некоторые пользователи пишут, что уведомление теперь выводится в виде полноценного всплывающего окна.

Политика Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».

Кино Что изменилось в новом «Джуманджи» По сюжету повзрослевшие школьники возвращаются в цифровой мир, чтобы спасти его обитателей и своего друга от новой угрозы.

Политика России напомнили, какой контракт на транзит газа нужен Киеву Напомним, в минувший понедельник на саммите глав стран «нормандской четверки» (Франции, Германии, России и Украины) прошли переговоры РФ и Украины, во время которых президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили, в частности, транзит российского газа через Украину, — срок действия 10-летнего контракта истекает 31 декабря 2019 года.