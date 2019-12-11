Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Здоровье Немецкая и российская фармкомпании начали выпуск сердечных лекарств Выпуск сердечного-сосудистого препарата на совместном предприятии в Кировской области начала немецкая компания «Merck», сообщил заместитель директора департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Карен Саканян 11 декабря во время видеомоста Москва — Киров.

Космос Ученые узнали, сколько воды в атмосферах экзопланет Завершено самое обширное на сегодняшний день исследование состава атмосфер экзопланет. Особый акцент ученые сделали на обнаружении воды.

Политика В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2 Правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", такое мнение в интервью РИА Новости высказал официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Политика Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.

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Политика Переговоры Лаврова с Трампом и Помпео оказались конструктивными Переговоры главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео и президентом США Дональдом Трампом прошли в прагматичном ключе.

Авто ГАЗ запатентовала три новых названия со словом «ГАЗель» Эксперты не исключают, что имя GAZelle City может получить «ГАЗель» пониженной грузоподъемности или даже для воскрешенной «Волги», а GAZelle Bonus и GAZelle Super используют для коммерческих автомобилей повышенной комфортности или для новых топовых версий существующих моделей.

Единоборства Тактаров поведал об условиях боя против Александра Емельяненко Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров рассказал, на каких условиях бы он мог принять бой против Александра Емельяненко.

Здоровье Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства «Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».