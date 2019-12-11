Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 11 декабря приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Политика Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.

Экономика Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.

Общество Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.

Музыка Андрей Разин раскритиковал директора Юрия Шатунова и Андрея Малахова Продюсер «Ласкового мая» пытается выйти на связь с бывшим подопечным, но все попытки завершаются неудачно из-за действий директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, который, по мнению, Разина, всячески настраивает музыканта против него.

Политика Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции Законопроект ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит ограничения против официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции в Сирии.

Авто Назвали цены на кроссовер Skoda Karoq для России Skoda Karoq с турбомотором в комплектации Ambition, которая будет представлена на рынке РФ первой, можно будет купить по цене от 1515000 рублей.

Общество Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Экономика Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.

Армия и оружие Москву тревожит усиление активности НАТО, заявил Лавров Москву тревожат усиление активности НАТО у границ Белоруссии и РФ, а также принятые на саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Армия и оружие Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником Американские военные, предположительно, следили в космосе за новым малым спутником-инспектором, отделившимся от запущенного в ноябре российского военного спутника, считает известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, проанализировавший данные на специализированном сайте ВВС США space-track.org.

Экономика Хакасия приняла «неудовлетворительный» бюджет на 2020 год Депутаты заксобрания Хакасии во втором чтении приняли республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.