Экономика

REGNUMREGNUMФРС США сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 11 декабря приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАСС15:02

ФРС США сохранила базовую ставку

Реальное время14:33

Стоимость золота усилила темпы роста на результатах заседания ФРС США

ПРАЙМ14:59

ФРС США сохранила базовую ставку

Российская газета14:58

ФРС США не стала менять базовую ставку

Газета.Ru15:50

ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

РБК14:02

ФРС завершила период смягчения своей политики

Коммерсантъ15:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

ToDay News Ufa 11:44
Политика

На Украине открыли дело о госизмене против Порошенко

Юрист Андрей Портнов заявил, что против Порошенко открыли новое уголовное дело.
РЕН ТВ вчера в 09:00
Происшествия

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Ведомости 16:47
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Российская газета вчера в 02:59
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
РИА Новости 20:19
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском вчера в 05:50
Спорт

Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
ГЛАС.RU 08:45
Общество

Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 12:55
Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Известия 17:58
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Музыка

Андрей Разин раскритиковал директора Юрия Шатунова и Андрея Малахова

Продюсер «Ласкового мая» пытается выйти на связь с бывшим подопечным, но все попытки завершаются неудачно из-за действий директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, который, по мнению, Разина, всячески настраивает музыканта против него.
Актуальные Новости 09:43
Происшествия

Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года

Газета.Ru 13:02
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Политика

Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Законопроект ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит ограничения против официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции в Сирии.
Москва 24 14:13
Происшествия

Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки

Газета.Ru 11:50
Авто

Назвали цены на кроссовер Skoda Karoq для России

Skoda Karoq с турбомотором в комплектации Ambition, которая будет представлена на рынке РФ первой, можно будет купить по цене от 1515000 рублей.
Новые автомобили 09:06
Политика

Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

В 2019 году Нобелевский премию мира вручили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 08:45
Общество

Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

BFM.ru вчера в 08:10
Кино

Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru 18:32
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия 14:31
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:54
Политика

Кнессет Израиля принял решение о самороспуске

Депутаты кнессета (однопалатного парламента) Израиля 22 созыва приняли решение о самороспуске, сообщает телевизионный канал кнессета.
РИА Новости 05:59
Армия и оружие

США уже не справляются с ролью мирового жандарма — эксперт

Соединённые Штаты уже не справляются с ролью мирового жандарма.
REGNUM 09 декабря в 05:37
Армия и оружие

Москву тревожит усиление активности НАТО, заявил Лавров

Москву тревожат усиление активности НАТО у границ Белоруссии и РФ, а также принятые на саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 04:29
Футбол

Гендиректор «Зенита»: европейская кампания закончилась фиаско

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:37
Армия и оружие

Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником

Американские военные, предположительно, следили в космосе за новым малым спутником-инспектором, отделившимся от запущенного в ноябре российского военного спутника, считает известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, проанализировавший данные на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 09 декабря в 05:21
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Экономика

Хакасия приняла «неудовлетворительный» бюджет на 2020 год

Депутаты заксобрания Хакасии во втором чтении приняли республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.
REGNUM 03:39
Шоу-бизнес

Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли

Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.
Вести.Ru 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное