Экономика

РБКРБКФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства. Такого решения накануне заседания ждали все 97 аналитиков, опрошенных Bloomberg.
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с чего всё началось
В итоговом релизе
 по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.
Российская газетавчера в 14:37

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Реальное времявчера в 22:59

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Российская газетавчера в 14:58

ФРС завершила период смягчения своей политики

Коммерсантъвчера в 15:20

ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

РБКвчера в 14:02

ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%

ТАССвчера в 15:02

ФРС США не стала менять базовую ставку

Газета.Ruвчера в 15:50
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На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

Коммерсантъ 03:27
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В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
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Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о параличе актрисы

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В Кремле объяснили высылку двух немецких дипломатов

Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку двух представителей российской дипмиссии из ФРГ.
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Экономика

Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%

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Интерфакс 10 декабря в 05:57
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Названы предпочтения россиян в порно в 2019 году

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Происшествия

Отец и сын возили труп мужчины по городу на санках

Оказалось, что отец и сын хотели спрятать его тело, но невольный свидетель происходящего их спугнул.
Регион 64 02:34
Политика

Глава СПЧ утаил от Путина доклад о «московском деле»

Новый руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев не стал показывать Владимиру Путину доклад Николая Сванидзе о "московском деле", уведомляет "Коммерсант" .
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РИА Новости 04:28
Армия и оружие

Турция пригрозила США закрытием баз НАТО

KM.ru вчера в 05:07
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости вчера в 07:49
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Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости

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Коммерсантъ вчера в 10:22
Политика

В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не имеет к отношения к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала "Слуга народа", так как они не имеют права вмешиваться в их редакционную политику.
РИА Новости 04:40
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Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

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Накануне.Ru вчера в 17:13
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве

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RT на русском 02:41
Общество

Россияне считают, что для новогодних праздников достаточно трех дней

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Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
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Происшествия

Россиянка до смерти закормила младенца заменителем сухого молока

Life.ru вчера в 23:48
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В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Происшествия

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Сегодня, 12 декабря, в Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу, поданную Владимиром Васильевым, устроившим смертельную аварию на Малышева, в которой погибли два человека.
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Происшествия

Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
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Происшествия

Фанат «Зенита» получил три года условно за удар росгвардейца

Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца.
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Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

Popcake вчера в 02:00
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Представлен Samsung Galaxy A51 — новый хит корейского гиганта

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Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Общество

Ученые рассказали об опасности дневного сна

Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
РИА Новости вчера в 23:23
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки РУДН

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