Экономика
РБКФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства. Такого решения накануне заседания ждали все 97 аналитиков, опрошенных Bloomberg.
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с чего всё началось
В итоговом релизе по ставке Комитет по открытым рынкам ФРС США указал, что с момента прошлого заседания в конце октября рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.Российская газетавчера в 14:37
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Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о параличе актрисы
В Instagram-аккаунте, созданном в поддержку актрисы, опровергли распространившиеся слухи об ухудшении состоянии Анастасии Заворотнюк.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Политика
В Кремле объяснили высылку двух немецких дипломатов
Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры на высылку двух представителей российской дипмиссии из ФРГ.
Экономика
Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%
Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Общество
Названы предпочтения россиян в порно в 2019 году
Порноресурс Pornhub подвел итоги уходящего года, назвав предпочтения интернет-пользователей из разных стран, включая россиян.
Происшествия
Отец и сын возили труп мужчины по городу на санках
Оказалось, что отец и сын хотели спрятать его тело, но невольный свидетель происходящего их спугнул.
Политика
Глава СПЧ утаил от Путина доклад о «московском деле»
Новый руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев не стал показывать Владимиру Путину доклад Николая Сванидзе о "московском деле", уведомляет "Коммерсант" .
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Армия и оружие
Турция пригрозила США закрытием баз НАТО
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости
Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Политика
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не имеет к отношения к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала "Слуга народа", так как они не имеют права вмешиваться в их редакционную политику.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину
Общество
В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода, заблаговременно узнать невозможно.
Общество
Россияне считают, что для новогодних праздников достаточно трех дней
Продолжительность нынешних новогодних каникул устраивает 33,5% респондентов. Восьми выходных дней недостаточно для четверти россиян.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Происшествия
Россиянка до смерти закормила младенца заменителем сухого молока
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Происшествия
Виновник смертельной аварии на Малышева пытался выйти из СИЗО
Сегодня, 12 декабря, в Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу, поданную Владимиром Васильевым, устроившим смертельную аварию на Малышева, в которой погибли два человека.
Происшествия
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
Происшествия
Фанат «Зенита» получил три года условно за удар росгвардейца
Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца.
Музыка
Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Общество
Ученые рассказали об опасности дневного сна
Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.